"La ecuación ahorro, subida de audiencia, rentabilidad y buena reputación es posible"

"laSexta y Antena 3 viven su mejor momento", afirma el director general de Atresmedia Televisión, Javier Bardají en una entrevista a Efe. La fusión entre ambas cadenas "ha sido un éxito", sobre todo, porque se ha llevado a cabo "en 6 meses, y sin estridencias". El directivo asegura que el grupo no esperaba unos datos económicos y de audiencia tan positivos hasta dentro de dos años, de modo que se muestran muy satisfechos con el resultado.



"Como familia de canales, Atresmedia Televisión, con un canal menos que Telecinco, ha subido 3,7 puntos y somos líderes absolutos en prime time, tanto en audiencia como en target comercial, es decir, la franja y el público más preciado por los anunciantes". Antena 3 y laSexta son las únicas grandes cadenas que han crecido en esta temporada. La primera ha subido un punto y la segunda 1,3.



"No nos obsesiona el liderazgo y el todo vale por la audiencia"

"Siempre hemos sostenido, tanto cuando nos iba bien como cuando nos iba mal, que no nos obsesiona el liderazgo y que no todo vale por la audiencia, sobre todo si para llegar a este debemos salirnos de nuestro modelo y de lo que los espectadores esperan de nosotros".



Y agrega: "es cierto que hemos conseguido que la propuesta televisiva de Antena 3 sea por fin tan mayoritaria como lo ha sido en los últimos años la de Telecinco", lo que se traduce en una "situación de liderazgo compartido".

"Estamos orgullosos de la TV que hacemos mañana, tarde y noche y de nuestros accionistas"

"En el primer semestre, la distancia que nos separa es de tan sólo 0,4 décimas, tanto si analizamos las cadenas principales como el conjunto de nuestros canales, una diferencia mínima en términos de audiencia y comerciales".



Para llegar a esos datos el grupo ha apostado por la diversidad frente a lo monotemático, ha reforzado la identidad de cada marca y respetado el talento y la creatividad, lo que ha permitido llegar a "un público variado y mayoritario". "Estamos orgullosos de la televisión que hacemos mañana, tarde y noche y de nuestros accionistas, que nos piden hacer esta televisión".

Además, no hay que olvidar que Atresmedia TV cuenta con un canal menos, siete frente a los ocho que tiene Mediaset España.



Ganancias de casi 30 millones en lo que llevamos en 2013

Todo ello ha repercutido en el posicionamiento económico del grupo, cuyas acciones se han revalorizado más de un 80 % y con un excelente resultado económico, con unas ganancias hasta junio de 29,08 millones de euros, un 62,3 % más que en el mismo periodo de 2012. Unos datos que responden a una política de ahorro de costes de casi el 20 %, con casi 100 millones de euros en programación y otros ajustes, teniendo en cuenta además que el mercado publicitario sigue cayendo más de un 12 %.



"Nuestros accionistas nos piden hacer esta televisión"

"Estamos orgullosos de la televisión que hacemos mañana, tarde y noche y de nuestros accionistas, que nos piden hacer esta televisión". Todo ello ha permitido que las acciones del grupo se hayan revalorizado más de un 80% y con un excelente resultado económico, con unas ganancias hasta junio de 29,08 millones de euros, un 62,3 % más que en el mismo periodo de 2012.



"Únicos capaces de aumentar nuestra audiencia a la vez que ahorramos"

"Estoy muy orgulloso de estos datos y de que hayamos sido los únicos capaces de aumentar nuestra audiencia a la vez que ahorramos, sin caer en la tentación de realizar ninguna compra extraordinaria de imposible rentabilidad". Porque, agrega, "algunos nos han querido hacer creer que la ecuación ahorro, subida de audiencia, rentabilidad y buena reputación era imposible. Nosotros estamos demostrando que es posible".



"Se puede ser rentable sin hacer una televisión barata"

"Atresmedia está demostrando estos últimos años que se puede ser rentable en las peores condiciones de mercado posibles y sin hacer una televisión barata en el más amplio sentido de la palabra".



"No nos gusta provocar mucho ruido en las redes por provocar"

Y para diseñar esa estrategia el grupo tiene muy en cuenta la opinión de los espectadores, que le llega cada vez más a través de las redes sociales. Son "una herramienta fantástica para comunicarnos con nuestros espectadores". Un aliado "que nos permite conocer de forma directa lo que opina una parte de nuestra audiencia y, por tanto, ser más ágiles y eficaces a la hora de sintonizar con ella". "A nosotros no nos gusta provocar mucho ruido en las redes por provocar (...) nos gusta que hablen bien de nuestro producto y si no lo hacen, reflexionar con ellos y mejorar".



De ahí que Bardají se muestre satisfecho por el hecho de que Antena 3 sea la cadena líder en Facebook con 703.679 fans y la privada líder en Twitter con 509.390 seguidores. O que "El Hormiguero" sea el programa de entretenimiento líder en Twitter con 1.371.244 seguidores y Facebook con 865.946.



"Demostrando que se puede ser rentable en las peores condiciones de mercado posibles"

"Atresmedia está demostrando estos últimos años que se puede ser rentable en las peores condiciones de mercado posibles y sin hacer una televisión barata en el más amplio sentido de la palabra".



Búsqueda de fórmulas para RTVE "encuentre la estabilidad financiera para su futuro"

Una preocupación por la calidad televisiva que le lleva a esperar que el Gobierno y los gestores de RTVE "hallen pronto las fórmulas más adecuadas para conseguir que RTVE encuentre la estabilidad financiera que garantice su futuro". "El aval de Europa al sistema de financiación de la televisión pública francesa y la decisión de la Comisión Europea de retirar la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE contra el sistema de financiación de RTVE son dos buenas noticias para el Ente Público y para el sector en general", reflexiona.



Sobre TDT y 4G: "La decisión no depende de nosotros. Sólo depende tener plan A, B y C"

Y en cuanto a las previsiones de Atresmedia respecto a la orden del Tribunal Supremo para cerrar algunos canales de TDT para dejar espacio a las nuevas tecnologías móviles de 4G, prefiere no pronunciarse antes que el Gobierno. Por el momento, asegura, "se trata de política-ficción. La decisión no depende de nosotros como gestores. De nosotros sólo depende tener plan A, B y C para cualquier contingencia".