Echenique: "No hay un sesgo conservador en las noticias de TVE"

Leopoldo González-Echenique, presidente de la Corporación RTVE, ha comparecido en la comisión mixta de control a RTVE, donde ha declarado que desde la dirección de TVE "no hay ninguna directriz ni ninguna instrucción", en respuesta a los diputados Joan Baldoví (Grupo mixto), Ricardo Sixto (Izquierda Plural) y Ángeles Álvarez (PSOE), que se han referido a dos reportajes emitidos en el telediario con consejos sobre cómo se deben vestir los adolescentes y otro en el que un psicólogo recomendaba a los parados rezar.



"En modo alguno hay sesgo conservador ni moralidad en la información", ha afirmado Echenique, que ha señalado que esas dos piezas se engloban dentro del apartado de sociedad en el telediario que "amplían y refrescan la información cotidiana". Además, ha recordado que en España más de tres cuartas partes de la sociedad afirma ser católica y la cadena pública también debe atenderles. "Usar estos espacios para informar de eso no es sectario ni en absoluto adoctrinar a la sociedad", ha manifestado Echenique, que ha añadido: "no es la opinión de Televisión Española ni de nadie de Televisión Española".



El presidente de RTVE ha explicado que el reportaje sobre la forma de vestir de los jóvenes era la cobertura de un curso en el que se hablaba de "no mezclar ropa con sensualidad", mientras que la otra información recogía "literalmente" la opinión de un psicólogo, que "interpreta y habla del efecto relajante que el rezo o la religión católica representa en situaciones anómalas".



Sin embargo, para la diputada socialista "con cada selección de contenido" que hacen en los informativos de TVE "meten moralina católica o un sexismo de consecuencias peligrosas", lo que Echenique ha negado "rotunda y categóricamente". Álvarez ha aconsejado al presidente de RTVE que cuente a los editores de los telediarios que "salvo los talibanes hace mucho tiempo que la honestidad de la mujeres no se mide por el largo de su falda".



Por su parte, Baldoví ha instado a que "TVE sea la de todos y no unos pocos" porque, en su opinión, parece "la tele del No-Do o de la Conferencia Episcopal" El diputado del PP Ramón Moreno ha afirmado que esas críticas de la oposición tratan de buscar errores puntuales para intentar "desacreditar" a TVE "de manera desafortunada".



Durante su comparecencia, el presidente de la Corporación también ha defendido el uso del patrocinio cultural en TVE ya que es "absolutamente lícito", tal y como ha señalado la Abogacía del Estado en el informe que ha elaborado sobre el tratamiento fiscal, contable y presupuestario del patrocinio tras las dudas planteadas por el Ministerio de Hacienda al respecto.



"En tanto en cuanto el régimen jurídico y financiero es el que es, acudiremos a todos los resortes que ofrece la ley para hacer lo mejor posible nuestro trabajo", ha añadido en respuesta a la diputada de UPyD Irene Lozano. Por otra parte, Echenique ha anunciado el lanzamiento de un proyecto "muy ambicioso" en el canal infantil Clan para emitir contenidos en versión original.