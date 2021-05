'Drag Race España' llega con éxito: aclamado por el público, la crítica y lo más visto del día en ATRESplayer PREMIUM

‘Drag Race España’ ya ha llegado a ATRESplayer PREMIUM. La espera ha merecido la pena y este domingo llegó el momento de poder disfrutar de la primera entrega del programa. El formato ‘Drag Race’ ha aterrizado en nuestro país con un apabullante éxito, convirtiéndose en el contenido más visto del día de la plataforma de Atresmedia.

‘Drag Race España’ revolucionó este domingo las redes sociales con su estreno. El programa ha logrado casi 10 millones de impresiones en su semana de lanzamiento y 5,7 millones en su día de estreno. Además, logró colocarse como tendencia en Twitter horas antes de su estreno, alcanzando la primera posición durante su emisión y llegando incluso al ranking mundial, unos datos extraordinarios para un contenido de pago.

Más allá de la cantidad, las redes sociales de deshicieron en halagos para el programa. Fueron miles los comentarios que hablaron de lo que les había gustado la primera entrega, alabando el nivel de la producción y comparándolo con las adaptaciones que se ha hecho del formato en otros países. “La mejor adaptación del programa de lejos” o “cumple las expectativas con creces” fueron algunos comentarios que se repitieron a lo largo del domingo.

Los fans del programa se organizaron para ver juntos el estreno en numerosos puntos de España y las redes sociales se llenaron de imágenes de grupos de amigos que no quisieron perderse la primera entrega. Varios locales de todo el país anunciaron la emisión del programa original de ATRESplayer PREMIUM y las salas se llenaron para ver el estreno en comunidad.

De manera unánime, la crítica especializada también ha hablado del estreno de ‘Drag Race España’ en ATRESplayer PREMIUM y han valorado muy positivamente la adaptación del formato y que haya mantenido el espíritu de la versión original pero con los toques españoles más característicos.

Para celebrar el éxito que ha supuesto el estreno de ‘Drag Race España’ en la plataforma de Atresmedia y la llegada del formato a nuestro país, la primera entrega del programa se emitirá el próximo jueves en Antena 3 en late night de manera única y excepcional.

Cada domingo a las 20:00 horas, una nueva entrega

Cada domingo, los espectadores podrán seguir disfrutando de nuevas entregas de ‘Drag Race España’ a las 20:00 horas en ATRESplayer PREMIUM, para ver el programa al unísono, como un gran evento en directo.

Buscamos a la próxima superestrella drag de España

‘Drag Race España’ busca a la mejor superestrella drag a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora.

La versión española de ‘Drag Race’ está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

Supremme de Luxe es la presentadora de ‘Drag Race España’. Con más de 20 años de carrera sobre los escenarios, la popular artista se pone al frente del formato en el que intentará buscar a la mejor superestrella drag de nuestro país.

La presentadora está muy bien acompañada a ambos lados cada semana por un jurado fijo de excepción que se han reconocido en multitud de ocasiones como fans del formato: Javier Calvo, Javier Ambrossi y la diseñadora de moda Ana Locking. Además, cada semana hay un jurado invitado que les ayudará en sus tareas.

‘Drag Race’, un fenómeno internacional único

Con 13 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, ‘RuPaul’ Drag Race’, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

‘Drag Race’ ya tiene 19 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RauPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.

El primer formato de entretenimiento de ATRESplayer PREMIUM

Desde su relanzamiento hace un año y medio, ATRESplayer PREMIUM se ha convertido en un referente de la televisión de pago de nuestro país. La plataforma de Atresmedia no ha parado de crecer desde que arrancase su nuevo modelo de producción propia, original y exclusiva para los suscriptores.

ATRESplayer PREMIUM siempre va por delante: por contenidos, tecnología, calidad y éxito. Un proyecto que ATRESMEDIA ha trabajado desde lo local, pensando siempre en el contenido y en la calidad del mismo, para conseguir crecer también a nivel internacional.

ATRESplayer PREMIUM ha estrenado ficción, documentales y entretenimiento en exclusiva con numerosas producciones aclamadas por el público y por la crítica, como ‘Veneno’, ‘El Nudo’, ‘#Luimelia’, ‘By Ana Milán’, ‘Gente hablando’, ‘Mentiras’, ‘Benidorm’, ‘Campamento Albanta’, ‘FoQ: El reencuentro’, ‘Deudas’, ‘Pongamos que hablo de’, ‘El instante decisivo’, ‘Ellas’, ‘La cocinera de Castamar’ o ‘Alba’.

La historia de ATRESplayer PREMIUM, sin embargo, no ha hecho más que empezar. En los próximos meses llegarán numerosas nuevas producciones que seguirán completando el gran catálogo que tiene preparado la plataforma: ‘Cardo’, ‘La edad de la ira’, ‘La ruta’, ‘La novia gitana’, ‘Drag Race España’, ‘Los Protegidos: El regreso’, ‘Dos años y un día’ o las nuevas temporadas de ‘Toy Boy’, ‘#Luimelia’ y ‘By Ana Milán’.