¿Dónde están? El tremendo error de 'La Casa de Papel' en su final con algunos personajes

Los fans de 'La Casa de Papel' siguen de luto después de que la serie se despidiera en Netflix con su última tanda de episodios de la temporada 5.

La traca final ha estado llena de acción, sorpresas y esos giros que tanto caracterizan a la serie, pero tenemos que ponerle una peguita al Profesor porque hubo una trama que se dejaron colgada.

Si aún no has terminado la serie será mejor que no sigas leyendo porque encontrarás spoilers como una casa.

¿Qué pasa al final de 'La Casa de Papel'?

En un episodio de despedida lleno de tensión, finalmente El Profesor y la banda le ganan el pulso al Estado y consiguen convencerles de que les dejen salir con vida (en secreto) del Banco de España tras dar el cambiazo con un oro falso, y mantener el verdadero como rehén.

La escena final de los protagonistas saliendo en camillas como si estuvieran muertos y luego apareciendo dentro de los camiones pone los pelos de punta a cualquiera, pero no todo es de color de rosa.

Los personajes olvidados

El gran final de los protagonistas está muy bien, pero, ¿qué ha sido de todos los trabajadores que tenía la banda fundiendo el oro? Estos miembros desaparecieron en los episodios finales y no hay explicación de cómo salieron del Banco de España.

Además, cuando entran los militares y los arrestan solo vemos apresados a los personajes principales. Para el nivel de precisión del Profesor esto ha sido un error que es difícil pasar por alto.

Eso sí, en general la despedida de la serie ya convertida en fenómeno ha sido tan emotiva y satisfactoria que los fans la seguirán recordando con cariño, como al resto de la ficción.

