Doug The Pug es un canal de Youtube que cuenta con numerosos vídeos protagonizados por carlinos, la mascota de moda. Ya habíamos visto algunas referencias al mundo de las series en el canal, pero 'Stranger Things' ha tenido tanto éxito que merece tener su propia parodia.

En el vídeo vemos a Mike, Dustin, Lucas y Will jugando a 'Dragones y Mazmorras'. También podemos ver a Once, a Barb y a la madre de Will. Todos caracterizados como divertidos carlinos. ¿Original, verdad?