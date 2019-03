Amaia Romero dejó con la boca abierta a Mónica Naranjo este lunes en la última gala de 'Operación Triunfo 2017'. Pero hace tiempo que la joven artista impresionó a la cantante: la primera vez que escuchamos a Amaia fue en el talent de Antena 3, 'El Número Uno'.

Con sólo 13 años, Amaia Romero participó en la edición de 2012 del programa. Romero consiguió una plaza en el concurso gracias a su interpretación de 'Here comes the sun' con el ukelele.

Mónica Naranjo participó en 'El Número Uno' como miembro del jurado sustituyendo a Sergio Dalma. La cantante tuvo que desempatar en la expulsión que se disputaban Alberto Pestaña, veterano del concurso, y la benjamina, Amaia Romero, en la sexta gala del concurso.

"Por la experiencia que yo he tenido, por todo lo que he visto, si las personas adultas no estamos preparadas para el éxito, imagínense una cría", empezó el discurso de Mónica Naranjo dejando entrever cuál sería su decisión. "Amaia, te juro que te estoy haciendo el favor de tu vida. Ahora que eres joven, si haces una pausa y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás", continuó la cantante.

"¿Me perdonas? Yo sé que es bueno para ti. Sé que va a ser lo mejor. Nos veremos dentro de unos años y ya verás que te irá bien", concluyó Naranjo, adelantándose sin saber que volverían a coincidir y que se cumpliría su pronóstico este lunes.