Cultura apuesta por los dibujos animados en versión original

El cine y los dibujos animados en versión original pueden ser ya una realidad. Según una entrevista de Europa Press a Carlos Cuadros, director general de Cine del Ministerio de Cultura, "la Administración debe fomentarlo, pero la sociedad y la industria deben saber que tenemos la responsabilidad de dejar un país mejor que el que hemos tenido, y aunque nos cueste un poco más de esfuerzo ver las películas, hay que verlas en original por los niños. Lo mismo que ya no fumamos al lado de un niño, tenemos la responsabilidad de hacer un poquito de esfuerzo familiar y ver los dibujos animados en versión original, porque aprenden antes a leer y aprenden antes los idiomas". Asegura que "todo son ventajas" y que "el Gobierno está trabajando en esto de forma muy activa".



También, el director del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha querido pronunciarse en este asunto: "todo el país hablaría mejor inglés y francés, con lo que eso supone de ventaja competitiva a nivel internacional en un mundo globalizado".



NO SE SUPRIMEN PUESTOS DE DOBLAJE

Cuadros ha destacado que "gracias a la digitalización no hay que suprimir ni un solo puesto del doblaje". "La digitalización es una gran oportunidad, pero eso va a obligar a los exhibidores a ser mucho más atentos a los gustos del mercado y convertir sus salas en verdaderos centros de ocio y cultura, con una oferta que puede ser distinta cada día, gracias a que ya no hay que amortizar la copia de 35 milímetros", ha explicado.



La novedad es que ahora se necesitan programadores y exhibidores "ambiciosos que crean en su público, y que sepan darle de forma gradual distintos productos". Para Cuadros, la oferta cultural es "enorme y el cine tiene que ser competitivo para poder atraer a su público" y hacerle ver, "como decía Bertolt Bretch, que esta opción de ocio y cultura es divertida".