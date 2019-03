El Consejo Estatal Audiovisual se creará este semestre

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha cargado contra la "banalización" del espacio público en algunos medios de comunicación y ha anunciado la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en este mismo periodo de sesiones, para lo que, según ha anunciado, el Ejecutivo empezará "de inmediato" a hablar con los grupos parlamentarios, pero no ha aclarado si este órgano se integrará en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).



Durante los desayunos informativos de Europa Press, Jáuregui ha insistido en que los medios tienen una responsabilidad como "portadores de la información y configuradores del debate público" y se ha mostrado "preocupado" por la "banalización del espacio público" a través de la presentación de "personajes de escaso mérito como modelos sociales" y la "entronización de falsos valores que atentan contra los verdaderos principios de la democracia".



Asimismo, ha destacado que "no son menos preocupantes la agresividad, la descalificación o el enfrentamiento como parte del espectáculo o como condición de la audiencia". En cualquier caso, ha indicado que sobre lo que "no será fácil" que intervenga este nuevo órgano será sobre determinados contenidos que, a su juicio, "banalizan" el debate político, asunto que, según ha agregado, "es más de autorregulación".



"Otra cosa es que sobre determinados contenidos del debate político podamos intervenir o no. Obviamente no. No será fácil. Eso más bien es de autorregulaión, pero hay cosas que la ley establece que una autoridad pública de extracción parlamentaria y, por tanto, de representación popular, pueda y deba hacer, y en España falta que se haga", ha precisado.



CREACIÓN DE UN CONSEJO ESTATAL DE MEDIOS

En este sentido, Jáuregui ha explicado, que la creación de un órgano de intervención sobre el comportamiento de los medios de comunicación en España es "importante" -aunque no una "pócima milagrosa"- y que luego ya lo podrán configurar como deseen, "con la CMT, fuera de la CMT, con nueve, con siete, con extracción parlamentaria o no".



Así, ha indicado que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales tendrá atribuida -por la Ley General de Comunicación Audiovisual- capacidad interventora y sancionadora sobre los medios de comunicación que "violenten los principios en que se configura la convivencia", como por ejemplo, sobre los espacios que vulneren el horario infantil.



El ministro de Presidencia ha remarcado que España es el único país de Europa que no cuenta con un organismo de estas características y ha asegurado que, si no ha caído en otros países, no tiene por qué hacerlo aquí y, en esta línea, ha afirmado que no hay "por qué asustarse".



Concretamente, ha precisado que no se va a tratar de un instrumento que intervenga en cómo se deba emitir una película sino para defender a la sociedad de actuaciones que "agreden la dignidad de las personas" y de las violaciones de espacios infantiles que, según ha apuntado, se están produciendo "en este momento".



En cualquier caso, ha subrayado que desconoce si este Consejo Estatal de Medios Audiovisuales realizará una reflexión sobre "culturas que incorporan al país valores devaluados de convivencia, de crispación" aunque considera que "sería bueno". Así, ha señalado que son los propios medios los que deben reflexionar sobre sus contenidos y actuar "promoviendo una mayor calidad", pero que este nuevo órgano les ayudará.