El Consejo de Administración de RTVE tendrá acceso a las noticias de los Informativos

El Consejo de Administración de RTVE tendrá acceso al sistema iNews, el programa que los servicios informativos utilizan para elaborar el guión de los telediarios, de manera que los consejeros podrán ver en qué trabajan los profesionales de la cadena, después de que el órgano de gobierno de la corporación haya aprobado por mayoría la medida en una reunión este pasado miércoles.



A propuesta del PP y con el apoyo de CiU, junto a la abstención de PSOE, ERC y CCOO y el voto negativo de IU y UGT, la medida fue aprobada en la tarde de ayer. Esta resolución permitirá controlar al Consejo la elaboración de los telediarios a través del sistema de edición iNews, el que utilizan los periodistas para su trabajo.



INFROMATIVOS DE TVE REPRUEBA LA DECISIÓN

El Consejo de Informativos de TVE ha reprobado la decisión adoptada por el Consejo de Administración, porque se trata de una medida "descabellada" que, según un comunicado distribuido por las redes sociales de dicho órgano, "abre la puerta a una posible censura previa o a un control político de los contenidos informativos de la televisión pública.



El Consejo de Administración es el máximo órgano de gestión de la corporación y como tal asume la responsabilidad de servicio público de sus informaciones pero, ha recordado el Consejo de Informativos, "no sobre la forma en que esa información es seleccionada, captada, corregida y elaborada por los propios profesionales".



RESPONSABLES DE INFORMATIVOS, FRENTE AL CONTROL POLÍTICO

Unos 20 subdirectores, editores y jefes de área de RTVE se reunieron en la tarde de ayer al conocerse la resolución en el edificio de Torrespaña, sede de los informativos, con el responsable de los mismos, Fran Llorente, y han llegado al acuerdo de no aceptar el control de su trabajo, el cual consideran dañino para el derecho a la información.



Los asistentes a la reunión han señalado que no aceptarán en ningún caso la revisión de su trabajo por parte del Consejo de Administración y el propio Fran Llorente se ha mostrado decidido a desobedecer, una actitud con la que se ha mostrado solidaria la dirección de la web de RTVE y los asistentes al encuentro, según recoge Efe.



#RTVEDETODOS

Como ya es habitual, las redes sociales se han convertido en el foro de protesta ante esta decisión. El 'hashtag' #rtvedetodos estaba colocado en segundo lugar de los mas comentados durante la madrugada y a primera hora de la mañana encabeza la lista de 'trending topic' nacionales en la red social Twitter.



En general todos los comentarios son contrarios al acuerdo del Consejo de Administración de RTVE y hacen hincapié en el peligro que supone para la libertad de expresión y califican el hecho de vuelta de la censura, aunque no faltan los comentarios irónicos como quien pide a los consejeros que, como podrán ver los contenidos antes de su emisión, le adelanten cual será el final de la telenovela de TVE 'Amar en tiempos revueltos'.