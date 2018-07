El Consejero de Administración de RTVE rectifica su decisión

El Consejo de Administración de RTVE dará marcha atrás en su decición de controlar la elaboración de los informativos en una reunión extraordinaria este viernes convocada por el consejero propuesto por el PSOE, Miguel Angel Sacaluga, a pesar de que la opinión mayoritaria en el consejo es que la medida es legal.

Los cuatro consejeros propuestos por el PP, incluida la consejera que propuso la medida, Rosario López Miralles, han anunciado que en la renuión de este viernes rectificarán su voto "ante la oposición y el malestar que esta decisión ha suscitado entre los trabajadores de la Corporación y en amplios sectores de la opinión pública".



No obstante, la opinión mayoritaria en el consejo es que la medida es totalmente legal y el Consejo de Administración, como órgano de gobierno de la corporación, "tiene derecho" a ver en qué están trabajando los servicios informativos "igual que tiene acceso chaval de practicas que este en informativos", según han explicado fuentes del consejo a Europa Press.



De hecho, la rectificación que, previsiblemente, se producirá mañana no tiene que ver con que los consejeros crean que la medida es ilegal, sino que entienden que "ahora mismo no es conveniente" ya que el "tema es inoportuno" dado la proximidad de las elecciones y la situación de "transitoriedad" de la corporación, que está sin presidente desde que Alberto Oliart abandonó su cargo en julio.



En este sentido, los consejeros nombrados a propuesta del PP han señalado en un comunicado conjunto que si se decidió el miércoles que los consejeros dispusieran de la herramienta iNews, que da acceso al guión de los informativos, fue por "considerarla útil para el trabajo" de los consejeros, que tienen encomendada la labor de supervisión de lo que ocurre en la corporación, y "sin que existiera intención alguna de interferir en el trabajo de los profesionales".



Mientras, consejeros nombrados a propuesta del PSOE y CiU han explicado igualmente que en la reunión del miércoles, en la que se decidió el acceso al sistema iNews, hubo "bastante unanimidad sobre legalidad del asunto", ya que entre las labores del Consejo de Administración está la de "hacer una programaciones equilibrada y neutral" y para eso el órgano debe saber "lo que se está haciendo".



Dada esta premisa, según explican fuentes de RTVE, las posturas en el consejo se dividen entre los que este miércoles votaron por reivindicar este derechos, los que consideraron que la medida era legal, pero entienden que no es apropiado aprobarla ahora y los que directamente "renuncian" a ese derecho en este momento, que fueron los consejeros propuestos por UGT e IU, los únicos que votaron en contra de la medida en la reunión del miércoles.



Sin embargo, dado la repercusión que ha tenido el asunto, tanto los consejeros nombrados a propuesta del PSOE como los nombrados por el PP han decidido dar marcha atrás y renunciar al acceso al programa iNews. Por su parte, los consejeros nombrados a propuesta de UGT e IU ya votaron en contra de la medida en la reunión del miércoles, por lo que previsiblemente, el acceso a los contenidos en elaboración será anulada este viernes.



Por otro lado, distintos consejeros consultados por Europa Press han lamentado que se les trate como "comisarios políticos" y han recordado que, pese a ser nombrados por el Parlamento, los miembros del Consejo de Administración son independientes de los partidos políticos y las decisiones que toman se basan en criterios profesionales.