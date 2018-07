Concha Velasco, enferma de cáncer: "Voy a plantarle cara"

Concha Velasco padece cáncer de linfoma, según ha declarado en una entrevista en exclusiva a la revista 'Hola'. "Voy a plantarle cara a la enfermedad con todas mis fuerzas", ha declarado la actriz de 'Gran Hotel'.



Velasco afirma que se vino abajo cuando el médico le dijo que habían descubierto algo que no les gustaba. "Empecé a llorar y tuve un ataque de pánico", afirma la actriz.



La actriz tiene muchas fuerzas para luchar contra la enfermedad, pero pide respeto a su intimidad. "Después de la quimio, me pondré un pañuelito en la cabeza y saldré, pero que me dejen también llorar un poquito", afirma.