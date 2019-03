Úrsula Corberó de 'La Casa de Papel' confiesa cómo se siente al volver a entrenar y seguro que te representa

Las vacaciones de Navidad ya han llegado a su fin y con el comienzo de 2019 la vuelta a la rutina se hace un poco cuesta arriba. Es hora de volver al trabajo, a los estudios y para muchos... a los entrenamientos.

Y después de las comilonas con la familia y los excesos de las fiestas hacen que el regreso al gimnasio se haga más duro que nunca, ya tras descansar unos días has perdido agilidad y esto hace que puedas sentirte un poco más torpe. Y claro, esto le pasa a la gran mayoría de personas, hasta a los actores.

Por esto mismo, Úrsula Corberó, la actriz que da vida a Tokio en 'La Casa de Papel' ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram que representa a la perfección esta sensación.

"He vuelto a entrenar y me siento un poco así", escribía Corberó en la red social anteriormente mencionada. ¿Y tú? ¿También te has sentido así al volver al gimnasio?