Can Roca-Casterly: el pastelero Jordi Roca crea el helado de 'Juego de Tronos'

El elegido como mejor pastelero del mundo por la revista Restaurant, Jordi Roca, creará un helado inspirado en 'Juego de Tronos'. El Celler de Can Roca, mejor restaurante del mundo, contará con este helado para celebrar el rodaje de la serie de HBO en Girona.



Así lo ha confirmado el menor de los hermanos Roca ha compartido en la red social Instagram una foto anunciando el que será "el mejor helado de Poniente". No sa sabe en qué casa o reino se inspirará Jordi Roca, pero aprovechando su apellido, puede que los tiros vayan por Roca Casterly, el asentamiento de la Casa Lannister.



Can Roca ya había sacado Helado Oscuro, un sorbete de arándanos y vainilla con la cara de Darth Vader que hizo las delicias de los fans de 'Star Wars'.