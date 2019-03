'Broadchurch', la nueva ficción británica que estrenará Antena 3

La nueva serie que va a emitir Antena 3 ya ha triunfado en Reino Unido, como muestran los cerca de 10 millones de espectadores que la han seguido. Además, cuenta con el "sello de calidad" de la cadena ITV.

La serie se centra en la investigación de la muerte de un niño en una pequeña localidad del sur de inglaterra. Se trata de un tema visto en más ocasiones, pero que no por eso deja de impactarnos. No dudes en disfrutarla.



David Tennat ('Doctor Who') y Olivia Colman ('The Office') protagonizan este drama que ha triunfado en Reino Unido. La ficción de ITV contará con una segunda temporada y la cadena estadounidense Fox ha realizado un remake con Tennat repitiendo personaje, pero con una nueva compañara de investigación, Anna Gunn, que regresa a la televisión tras 'Breaking Bad'.