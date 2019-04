Una ficción muy diferente: Benja de la Rosa presenta 'Terror y Feria', la nueva serie de flooxer producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi

Benja de la Rosa escribe y dirige 'Terror y Feria', una serie original de Flooxer producida en colaboración con Suma Latina (productora de Javier Calvo y Javier Ambrossi).

La ficción se ha presentado en un evento al que han acudido muchos invitados y gran parte del reparto como: La Pringada, Itziar Castro, Jose Lifante, Sandra Escacena, Mariona Terés, Eloi Costa, Laura Put o Jorge Clemente, entre otros.

Junto a ellos hemos vivido esta noche de estreno y es que a partir de este jueves ya puedes ver todos los capítulos de 'Terror y Feria' en Atresplayer.

'Terror y Feria' es el primer proyecto producido íntegramente y exclusivamente por Javier Calvo y Javier Ambrossi a través de su productora Suma Latina. Una ficción muy innovadora que mezcla el terror con la comedia cañí y el folklore más icónico.

¿Por qué la madre de una niña poseída no puede ser una floklórica en horas bajas? ¿O una ex actriz del destape? ¿Por qué no puede haber un poltergeist en Zamora? ¿Por qué un espíritu no puede ser transexual?

Un 'Black Mirror' con el espíritu de John Waters, Alfred Hitchcock, La Veneno y Chicho Ibáñez Serrador llega de la mano de 'Terror y Feria', una serie con un reparto excepcional que está compuesta por seis capítulos diferentes en su temática y protagonistas y autoconclusivos.

Seguro que te interesa:

"Sin palabras": Kaley Cuoco y el equipo de 'The Big Bang Theory' muestran que están devastados tras leer el final de la serie