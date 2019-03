Belén Rueda: "Me veo algún documental, ¡es verdad!"

"No veo mucho la televisión. Mis hijas son las que mandan en el mando". Estos días no le queda mucho tiempo para hacer zapping a Belén Rueda. La actriz se encuentra en pleno rodaje de la segunda temporada de El Barco, donde tendrá una participación especial interpretando a una naúfraga que rescata el Estrella Polar.



"En casa vemos series como El Barco o la sitcom 'Aída'. Cuando está mi hija pequeña sola, pone Disney Channel, su canal favorito", comenta Belén Rueda

sobre los gustos televisivos en su casa. "Yo la utilizo como a mayoría de la gente, me veo algún informativo y algún documental, que es verdad. Utilizas la tele como un canal informativo".



Aunque no vea mucha televisión, Belén Rueda sí que ha estado enganchada a alguna que otra serie: se confiesa fan de 'Perdidos'. Su primer recuerdo de

la televisión son programas como '1 globo, 2 globos' o la mítica serie 'Verano Azul', que protagonizó Juanjo Artero, que ahora interpreta al capitán del Estrella Polar, quien le rescata en El Barco.