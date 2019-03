'Bandolera' cumple 400 capítulos con 10% de audiencia media

'Bandolera' cumple 400 capítulos. Un año y medio en emisión con una audiencia fiel de más de 1,2 millones desde que arrancó en enero de 2011 (9,6% de audiencia media desde entonces).



En junio, la ficción de Diagonal TV para Antena 3 anotó una audiencia media de 9,9% de cuota de pantalla y cerca de 1,3 millones de espectadores, lo que supone el mes más visto en su historia. En cuanto a ámbitos regionales, 'Bandolera' lidera en Andalucía (12,3%), Valencia (10,8%), Castilla-La Mancha (10,4%), Murcia (10,7%) y Castilla y León (14,6%).



Esta temporada la serie protagonizada por Marta Hazas cuenta con una audiencia del 9,8% de share (1.250.000 espectadores). La actriz habla sobre estos 400 capítulos de 'Bandolera' en una entrevista para Obejtivo TV.



PREGUNTA: ¿Qué sientes al ver que 'Bandolera' cumple 400 episodios?

RESPUESTA: Se me quedan los ojos de emoticono (risas). Por un lado, se me ha hecho muy corto el año y medio que llevamos; y por otro, veo la cantidad de personajes y tramas que han pasado y creo que ha sido un mundo.



P: ¿Te imaginabas algunas de las tramas que ha vivido Sara?

R: Algunas sí. Las de amor y acción eran más previsibles, pero el beso con El Chato (Alfonso Begara), por ejemplo, no.



P: ¿Hay algo que todavía no has conseguido de tu personaje y te gustaría hacer?

R: Estoy muy orgullosa del trabajo que estoy haciendo y estoy aprendiendo mucho, lo que no voy a hacer jamás es criticar a nadie que haga una serie diaria, porque es dificilísimo. No da tiempo a ensayar, preparar... y me parece que tiene mucho mérito y más en una serie de época, con caballos, aventura... Aunque peque de poco modesta, creo que hacemos un gran trabajo en esta serie y no parece una ficción diaria. Veo secuencias de las que estoy muy orgullosa de haberlas hecho.



P: ¿Recuerdas el primer día que llegaste a Arazana?

R: Sí, claro que sí. Nos enseñaron el decorado de la plaza y me pareció un plató muy grande. Además, con los dos pisos que hay, es una pasada... También recuerdo los nervios conociendo a los compañeros y sentir un poco de miedo al ver todas las secuencias que teníamos que hacer (risas).