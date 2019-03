Las TV autonómicas ingresaron un total de 126 millones de euros, un 60% menos que en 2007

En 2007 el conjunto de televisiones autonómicas acumulaba 300 millones de euros en ingresos propios. El año pasado esa cifra cayó a 126 millones, lo que supone un 60% de pérdidas. Es tan solo un ejemplo de cómo las radios y televisiones públicas de nuestro país han sufrido los recortes y los ajustes. Pero si hablamos de modelo público, el equilibrio no es homogéneo, hay enormes diferencias en función de las regiones.



Los entes autonómicos más caros son los de Cataluña y Andalucía, que reciben en dinero público 220 millones en un caso, y 118 en otro. El Gobierno vasco destina a su radiotelevisión más de 100 millones y el gallego 95, frente a la corporación balear que recibe 31 millones.



Son cifras ya menguadas por los ajustes y que hasta no hace mucho suponían el doble. Buena parte del presupuesto se destina a personal pero cuesta más donde más empleados hay. Sólo Tv3 cuenta con 2.400 trabajadores, casi la suma de la plantilla de Canal Sur y EtB. La corporación de Castilla la Mancha tiene 400 y unos 150 la de Aragón. Telemadrid hace unos meses redujo su plantilla, como ambién hizo lo propio el Gobierno de Asturias y el de Murcia que despidió prácticamente a la mayoría de empleados públicos.



El objetivo es ahorrar para hacer más eficiente la gestión. Pero el público no es el unico modelo, hay autonomías como Castilla y León que han apostado por la concesión administrativa de una única televisión privada. Obligadas al ahorro la gran mayoría cerró segundos canales y externalizando producción.