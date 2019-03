Atresmedia TV y Sony Pictures Television firman un nuevo acuerdo cinematográfico

Atresmedia TV ha sellado un nuevo acuerdo cinematográfico con Sony Pictures Television. Gracias a esta alianza, los canales del grupo amplían su catálogo y dispondrán para su estreno en exclusiva en abierto de los largometrajes estrenados recientemente en salas y de los títulos que podrán verse próximamente en la pantalla grande.



Entre estos largometrajes destacan varios títulos de éxito como 'After Earth', 'Los Pitufos 2', 'Elysium', '2 Guns', 'Asalto al poder', 'Capitán Phillips', 'The Amazing Spiderman 2', 'The Equalizer', 'Corazones de acero', 'Chappie' y 'Whiplash'.



Con este nuevo acuerdo cerrado con Sony Pictures Television, compañía con la que mantiene una sólida relación de socios desde hace más 10 años, los espectadores de Atresmedia TV podrán seguir disfrutando de las mejores y más taquilleras superproducciones.