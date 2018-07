Primeros concursantes de la versión española de 'The Best Singers'

Atresmedia TV enriquece su apuesta por los programas de entretenimiento con el formato 'The Best Singers', producido por Magnolia TV. Un docu-reality en el que estrellas de la música española convivirán varios días para que los espectadores disfruten de grandes canciones, y sean testigos de momentos muy emotivos, cargados de recuerdos, anécdotas y confidencias. En este ambiente distendido, en cada programa uno de los artistas será homenajeado por sus compañeros que interpretarán sus hits.



Marta Sánchez, Mikel Erentxun, Soledad Giménez, David de María, Antonio Carmona y Nacho García Vega son los primeros seis paricipantes confirmados de esto nuevo programa de televisión.



ÉXITO INTERNACIONAL

'The Best Singers' forma parte del catálogo de formatos de Magnolia TV y ha sido estrenado con éxito en más diez países europeos, en algunos de los cuales ya se han emitido hasta cuatro y cinco temporadas: Alemania, Francia, Holanda, Suecia Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Estonia…