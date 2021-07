Atresmedia TV prepara la serie documental 'Los Borbones: una familia real', dirigida por Aitor Gabilondo y Ana Pastor

Atresmedia Televisión prepara ‘Los Borbones: una familia real’, la primera serie documental sobre la monarquía española que se emitirá en nuestro país. Estará dirigida por creador Aitor Gabilondo y la periodista Ana Pastor. La serie constará de 6 episodios y estará coproducida por Atresmedia TV, Newtral y Exile Content, en colaboración con Alea Media.

De esta forma, Atresmedia TV se une a los creadores de dos de las producciones más alabadas y que más impacto han causado en los últimos meses: la serie ‘Patria’, de Aitor Gabilondo, el documental ‘Nevenka’, de Ana Pastor. Junto a ellos ya trabaja desde hace meses Exile Content, el estudio de cine y televisión afincado en Los Ángeles y México y que están tras el documental ‘A Real Dream’.

‘Los Borbones: una familia real’ cuenta la historia reciente de la corona española, una de las monarquías más antiguas de Europa y pone el foco en la sucesión y en el reinado de Juan Carlos I, que concluyó con la abdicación del monarca.

El relato de ‘Los Borbones: una familia real’ se construye a partir del archivo histórico, imágenes y documentos inéditos, recreaciones y los testimonios de historiadores, escritores, periodistas, colaboradores y personas cercanas a la Casa Real.

Con este nuevo proyecto, Atresmedia refuerza su compromiso y su apuesta por la información y la actualidad, abordándola con rigor, pluralidad y profundizando en temas que generan interés en la sociedad.

SOBRE ANA PASTOR: Desde 2013, Ana Pastor realiza para Atresmedia los programas en prime time ‘El Objetivo’ y ‘Dónde Estabas Entonces’, ambos en laSexta. En 2018 fundó Newtral.es, media startup especializada en el fact-checking y que produce contenidos en distintos formatos: programas de televisión en directo y series documentales para plataformas como Netflix (‘Nevenka’), Filmin (‘Origen’) y HBO (‘A Real Dream’).

SOBRE AITOR GABILONDO: Gabilondo es uno de los más destacados creadores de ficción audiovisual españoles, con títulos de éxito como ‘El Príncipe’ o ‘Allí Abajo’. En 2017 fundó Alea Media, productora audiovisual responsable de títulos como ‘Vivir sin Permiso’, ‘Patria’, que ha conseguido el reconocimiento nacional e internacional, además de prestigiosos premios, ‘Madres. Amor y Vida’ y ‘Besos al aire’.

SOBRE ATRESMEDIA TV: Atresmedia es el Grupo líder de Comunicación en España, la única compañía audiovisual con posiciones clave en todos los sectores en los que opera (televisión, radio, internet, cine, producción para terceros y formación, etc.). Su división de televisión, con seis canales (Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries) es referente y líder informativo, posee el entretenimiento y las series más vistas de la televisión y es el Grupo líder en horario de máxima audiencia. En internet, con más de 27 millones de usuarios únicos, Atresmedia es el Grupo audiovisual líder, asentada en las primeras posiciones del top10 de sites más visitados. Además, su plataforma de pago, ATRESplayer PREMIUM, es líder indiscutible en su sector, siendo la mejor valorada y la plataforma con mayor número de suscriptores y más usuarios únicos.

SOBRE EXILE CONTENT: Exile Content es un estudio de cine y televisión en español y en inglés con sede en Los Ángeles, Ciudad de México y Miami, enfocado en desarrollar y producir contenido premium creado por talento hispano para el público global. El equipo, dirigido por el ex Chief Content Officer de Televisa y Univision, Isaac Lee, ha producido tres temporadas de El Chapo _para Netflix, la primera serie premium para Amazon Prime en la región, docuseries como _A Real Dream o Who Killed Malcolm X?, _y el documental galardonado con un Emmy, _Science Fair, el cual también fue ganador de Sundance. En el corto tiempo de existencia, Exile se ha convertido en la casa de las voces creativas más importantes de Latinoamérica, firmando acuerdos con Alejandra Márquez (Una de los 10 directores a seguir según Variety), Fernando Frías (aclamado director de Ya no estoy aquí), Mauricio Katz (cocreador deZeroZeroZero para Amazon), Sebastián Hofmann (director galardonado en Sundance por Tiempo Compartido), Nicolás Celis (productor de Roma), Diego Enrique Osorno(documentalista de 1994 para Netflix) y Newtral en España.