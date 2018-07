Así quedará la programación en Atresmedia TV tras el cierre de laSexta3, Xplora y Nitro

Neox fortalece su oferta de ficción y cine y crece en la noche

Neox, que nació en noviembre de 2005, ha conquistado a la audiencia (2,3% de cuota en 2013 y 2,4% en abril 2014) y, especialmente, al público juvenil. Desde su nacimiento, finaliza cada año como temática preferida del público joven. Así, concluyó 2013 con un 7,4% en este grupo y como la 3ª cadena más vista solo por detrás de Antena 3 (13%) y Telecinco (11,1%). A partir de ahora, con su nueva oferta se abre a nuevos públicos, sin perder las señas de identidad que la han convertido en el canal más moderno, divertido y transgresor.



A partir de ahora se hace más grande y mejor: refuerza sus contenidos con nuevas series, Fórmula 1, los mejores factual y más cine.

La primera gran novedad con la que NEOX inaugura esta nueva etapa comienza este lunes 5 de mayo, con el estreno de la cuarta temporada de The Walking Dead (22:00 horas), de la que emitirá todos los lunes dos episodios de estreno.



Otro estreno llegará el lunes 12 de mayo, a las 20:00 horas, con la décima temporada de Dos hombres y medio. Y, próximamente, en prime time, NEOX estrenará las nuevas temporadas de American Dad y Family Guy.



Con el inicio de la era post apagón, la cadena amplía su late night para dar entrada a los mejores factual de la televisión y que hasta ahora se emitían con éxito en xplora. Algunos de los títulos que se podrán ver en esta franja de Neox son Mayday, Pesadillas en su tinta, Buscadores de fantasmas, Embargos a lo bestia, Generación Alien, Mi extraña adicción, Paranormal Witness, Casos paranormales, Cárceles Mindfreak, Justicia salvaje, Guardas del pantano, La tienda de los prodigios o Explora tu cerebro.



Nuevas ventanas cinematográficas se abren en Neox. A partir del próximo fin de semana (10 y 11 de mayo), emitirá cine en sobremesa: doble sesión sábado y domingo a partir de las 15:30 horas. Y, desde el miércoles 21 de mayo, la cadena estrenará el nuevo contenedor Neox y Acción, que ocupará el prime time de los miércoles con los mejores títulos del género. En ellas, los espectadores podrán disfrutar del gran cine del catálogo de Atresmedia que cuenta con los mejores títulos de las grandes majors, Disney, Warner, Universal y Metro Goldwyn Mayer.



También Neox se refuerza con contenido deportivo e inaugura, con el próximo Gran Premio de España (9-11 de mayo), las emisiones en directo de los entrenamientos libres de la Fórmula 1.

Contenidos exclusivos que se suman a una oferta única. Es en Neox el único sitio donde los espectadores pueden encontrar en abierto los últimos estrenos de las ficciones más renombradas y galardonadas. Es la casa de los títulos imprescindibles: Los Simpson, Padre de familia, Futurama, Shin Chan, El show de Cleveland, Modern Family, The Big Bang Theory, Dos hombres y medio, Cómo conocí a vuestra madre,…



Y así, logra también que sean los más vistos: Big Bang se alza como una las sitcom más seguidas con cerca de 600.000 seguidores en lo que va de su 7ª temporada. Los Simpson son casi todos los días lo más visto de los canales temáticos. De hecho, un capítulo de la serie es la emisión no deportiva más vista de la historia de las temáticas (7-11-2011 con 1.306.000 y 3%).

También ha sido la cadena pionera de la TDT en apostar por programas de producción propia: Museo Coconut, el estreno de producción propia más vista de la cadena en su historia (923.000 seguidores, título que aún mantiene), Otra Movida (el estreno con la mayor cuota, 6,4%), Next, La Biblioteka, Señoras que…



Desde hace justo un año, el 28 de mayo de 2013, la cadena abre una gran ventana al público infantil desde Neox Kidz, nombre que aglutina una novedosa oferta infantil y juvenil.



Entre las iniciativas que la convierten en una cadena única, éxitos en branded content como la gala Neox Fan Awards, éxito de audiencia y un fenómeno en redes sociales y las despedidas de fin de año, desde Feliz año Neox.



Nova gana cine, entretenimiento y nuevas series

Nova nace el 30 de noviembre de 2005, siendo el primer canal de la TDT de marcado carácter femenino y hoy es la referencia absoluta entre este público. Tras concluir 2013 como la temática de mayor crecimiento (+0,5 vs 2012) hasta alcanzar el 2,1%, continúa en 2014 como líder absoluta entre esta oferta (+0,4 puntos vs. Divinity, +1,1 vs. LaSiete, +1,4 vs. Nueve en lo que va de año).

El primer gran estreno con el que contará NOVA será el de la serie británica Downton Abbey, que el miércoles día 7 regresa al prime time con su cuarta temporada.

El próximo fin de semana (10 y 11 de mayo) comienzan la emisiones de El jefe y El jefe infiltrado el sábado a partir de las 16:30 horas y Pesadilla en la cocina, en su versión española y estadounidense, el domingo en el mismo horario.



Series de éxito internacional, novelas de estreno y factual llegan ahora para reforzar su programación. Desde el pasado viernes, el canal ya emite en prime time episodios de El Mentalista. Y, desde el domingo 27 de abril, la serie Bones ocupa también esta franja de la cadena.

Los jueves, a partir del 15 de mayo, la cadena contará con un nuevo contenedor cinematográfico, NOCHE DE PELÍCULA, donde se podrá ver el cine del gran catálago de cine de Atresmedia fruto de sus acuerdos con Disney, Warner, Universal y Metro Goldwyn Mayer. Moulin Rouge será el filme que inaugure este nuevo slot y que se suma a CINE SUPERNOVA (lunes y martes).



El late night de Nova también cambia. De lunes a domingo, la franja contará con Crímenes imperfectos y, a continuación, diferentes factual como Novias al borde de un ataque de nervios, Toda la verdad, Mi extraña obsesión o Véndemelo.



El lunes 19 de mayo, el access prime time de Nova estrenará el último gran éxito de Televisa Lo que la vida me robó, que se suman otros más recientes como La Patrona, Corazón Indomable, Acorralada o Una maid en Manhattan.



A lo largo de su trayectoria y con una estrategia más definida en los últimos años, NOVA ha encontrado la fórmula de su éxito gracias a la emisión de cine, series, novelas, entretenimiento y espacios de tendencia.



El 2013, con el lanzamiento de Nova Life, la cadena incluyó una apuesta por programas documentales y factual: Se Alquila, Cuatro bodas y un destino, El patio de mi casa, Dulces y hermanas o Novias al borde de un ataque de nervios, que se sumaban a sus clásicos Bricomanía y Decogarden. Que me pasa doctor y Pelopicopata completarían una oferta que se ha convertido en líder en su público.



xploratv.com y sigue descubriendo

xplora, el canal de documentales líder desde su nacimiento y líder absoluto de las Madrugadas televisivas, tenía que continuar. Despide su señal televisiva igualando máximo de temporada (1,7%) y siendo el canal documental líder, por delante de Discovery Max (1,73% vs 1,65% en abril). En apenas dos años se ha convertido en una de las marcas más queridas y reconocidas por los espectadores. Así, los seguidores podrán seguir disfrutando en Internet de los reportajes y series documentales más impactantes y rompedores a través de xploratv.com, web que estará disponible en atresplayer.com.



xploratv.com ofrecerá los siete días de la semana una amplia programación de más de 14 horas de emisión online cada día diseñada para abarcar toda la temática que aborda el género documental en la actualidad, con espacios como Cazadores del pantano, Guerreros del motor, Cuerpos Embarazosos, La casa de los empeños, Restauradores, Empeños a lo bestia, 1.000 maneras de morir, Cazatesoros… Noticias, reportajes, avances y mejores momentos, información y material audiovisual completarán la programación que configura el nuevo portal.

laSexta continúa sumando



Con el cierre de Nitro, xplora y laSexta3, las demás cadenas de Atresmedia Televisión se enriquecen con nuevos contenidos.



Pedrerol traslada su chiringuito

Así, laSexta se refuerza con un fichaje de lujo para sus noches. Josep Pedrerol y todo su equipo se trasladan desde NITRO para que los más futboleros puedan seguir disfrutando de El Chiringuito de jugones, que ahora añade a su nombre After Hour. De lunes a jueves, tras En el aire y los domingos a medianoche, el programa afrontará un final de temporada apasionante con las últimas jornadas de la Liga BBVA, las finales de Champions y Europa League y el comienzo del Mundial de Fútbol que se disputará en Brasil a partir de junio, donde la selección española defenderá el título de Campeona del Mundo.



Y Frontón cambia de cancha

A partir del 11 de mayo, los aficionados a Frontón podrán seguir disfrutando del juego de pelota vasca en laSexta, que transmitirá los encuentros en directo en su página web (18:00-20:00 horas) y, en la mañana del día siguiente (domingo) en pantalla (10:00 horas).