Argentina se rinde a la ficción de Atresmedia

Los argentinos se han rendido ante los atracadores más famosos de la pequeña pantalla. 'La casa de papel' arrasa en Argentina, tanto que ya hay varias "Nairobis" inscritas en el Registro Civil.

La serie protagonizada por Úrsula Corberó y Álvaro Morte arrasa en países como Turquía, EEUU, Brasil o Argentina. Allí, el diario Clarín, el de mayor tirada del país, ha publicado un artículo donde recomienda cinco buenas series contemporáneas que también son "made in Spain".

'Vis a vis' es una de las ficciones que recomienda Clarín, que la define como una serie "más cerca de 'Oz' o de 'Prison Break' que de 'Orange Is the New Black'". La serie original de Antena 3 emite su tercera temporada en Fox España, que ya ha confirmado que tendrá una cuarta temporada.

Otra de las series de Antena 3 que recomienda Clarín es 'Fariña'. La ficción basada en el libro prohibido de Nacho Carretero finalizó hace unas semanas su temporada líder con un 16,3% de share medio y cerca de 2,6 millones de espectadores. El diario argentino ha dicho de la serie protagonizada por Javier Rey que "ha jugado por méritos propios en la liga de 'Narcos' o de '1992'".

Otras series "made in Spain" que recomienda el periódico son 'La peste' y 'La zona' de Movistar+ y 'El ministerio del Tiempo' de RTVE.