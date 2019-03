Antonio Lobato: “Venimos a Antena 3 para divertirnos y sorprender al público”

“La posibilidad de que la televisión que tiene los derechos de Fórmula 1 haya contado conmigo y mi equipo, es todo un orgullo”, ha sido lo primero que nos ha dicho Antonio Lobato.



El periodista se siente muy ilusionado y con muchas ganas de empezar. Nos ha confesado que él y su equipo “cuando no tienen coches y ni que estar en los circuitos se sienten un poco raros”. Ahora que han fichado por Antena 3 “tienen muchas cosas por hacer en el mes que hay por delante antes de que empiece la primera carrera”, pero lo ven como “un nuevo reto”.



Trayectoria televisiva de las retransmisiones de Fórmula 1

Lobato ha hecho un repaso sobre su experiencia retransmitiendo la Fórmula 1. “Cuando empezamos en Telecinco tuvimos que inventarnos una nueva forma de hacer retransmisiones de un deporte tan complicado y tan poco conocido en España como era la Fórmula 1. Después nos fuimos a laSexta con todo lo que habíamos conseguido y creo que dimos un paso más”.



Ahora Lobato llega a Antena 3 “con mucha ilusión", porque sabe que es muy potente, "como un portaviones". Donde cree que “todavía vamos a dar más pasos hacia delante para que la retransmisión sea todavía mejor de lo que hemos visto en España”.

Sin embargo, para Antonio Lobato, la F1 tiene un problema: “Cuando llegué por primera vez (Gran Premio de Australia en 2004), para mi era todo nuevo. Era como un niño pequeño que trataba de absorber todo lo que veía porque todo me sorprendía, todo era mágico para mí”.



Ahora, después de 8 años “pierdes esa magia”, afirma. Aunque no deja de esforzarse por “tratar de mantener esa sensación de que todo es nuevo”. El periodista sabe que “hay muchas cosas que ya no son nuevas, pero junto a su equipo tratará de buscar “algo que nos sorprenda, porque si nosotros nos sorprendemos, esperamos que la gente también se sorprenda con las cosas que les mostramos”. En definitiva, el juego es “divertirnos mucho y seguir sorprendiendo a la gente”, ha añadido.

Le hemos preguntado si ha hablado con Fernando Alonso sobre su incorporación a Antena 3. Lobato cree que “él tenía la esperanza o el convencimiento de que iba a cubrir la Fórmula 1, aunque siempre te queda la duda de puede cambiar y puede venir alguien que lo puede hacer mejor”, ha señalado. “Antena 3 ha decidido que continuemos y supongo que Fernando Alonso estará contento de que sigamos”. Lobato ha terminado afirmando que Fernando “sabe que le vamos a tratar bien”.



Para finalizar, Antonio Lobato, ha hablado sobre la complejidad de la Fórmula 1. “Es un deporte difícil y tienes que rodearte de colaboradores muy buenos, porque no es como analizar un partido de fútbol, que también tiene muchas complicaciones. En la Fórmula 1 vas más allá, porque no solo estás tratando con deportistas, estás hablando con ingenieros.

“Cuanto más tiempo llevo en la F1, más descubro las cosas que me quedan por saber. Tratar de entender como funciona este deporte lleva muchos años de carreras complicadas, por eso cada día trato de entender y cada día lo hago con los pies en el suelo”, añade el periodista.

Lobato es consciente de lo importante que es encontrar la balanza entre lo que es entretenimiento con lo que es la información técnica. “Tienes que conseguir que la gente aprenda, pero que al mismo tiempo se divierta”. Y eso es lo que viene a hacer a Antena 3 con su equipo.