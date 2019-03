Antena 3 estrenará 'Infierno sobre Ruedas'

Antena 3 estrenará muy pronto 'Infierno sobre Ruedas', la última ficción de éxito de la cadena de cable estadounidense AMC. 'Hell on Wheels' (su título original) continúa la apuesta por las series de calidad de la cadena, junto a 'Pulseras Rojas' (TV3) y 'Juego de Tronos' (HBO).



'Infierno sobre Ruedas' fue el segundo estreno con más audiencia de la historia de la cadena de cable (4,4 millones de espectadores), solo superado por el regreso de 'The Walking Dead'. La serie se suma a otros éxitos de AMC, como 'Mad Men' (Emmy a la mejor serie), 'Breaking Bad' (Bryan Cranston cuenta con 3 Emmy por su papel de Walter White) o 'The Walking Dead'.



El próximo estreno de Antena 3 está protagonizado por Anson Mopunt y Colm Meaney. 'Infierno sobre Ruedas'sigue la historia de Cullen Bohannon, un antiguo soldado confederado, solo piensa en vengarse de los soldados de la Unión que asesinaron a su esposa.