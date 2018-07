Antena 3 emitirá en exclusiva los estrenos de cine de NBC Universal

Antena 3 y NBC Universal International Television Distribution han alcanzado un acuerdo para el estreno en televisión, en abierto y en exclusiva, de uno de los catálogos más completos del mercado cinematográfico internacional, que abarca todos los géneros cinematográficos: acción, comedia, animación, aventuras, ciencia-ficción...



El acuerdo incluye los derechos de emisión de los largometrajes que se estrenan desde este 2011, y que la cadena ofrecerá a partir de 2013, así como las superproducciones estrenadas en cine de la major norteamericana, una de las más importantes del mundo.



Antena 3 estrenará las películas que se lanzarán desde este verano como 'La Boda de mi mejor Amiga', reciente número uno de taquilla en Estados Unidos, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne y Jill Clayburgh; 'The Man with the Iron Fist', protagonizado Russell Crowe y Lucy Liu; 'Safe House', con Denzel Washington y Ryan Reynolds; 'Johnny English 2', con Rotwan Atkinson; 'Tower Heist', el nuevo trabajo de Eddie Murphy y Ben Stiller; 'Change Up (El Cambiazo)', protagonizada por Ryan Reynolds y Jason Bateman; 'La Cosa', el preludio del clásico de ciencia-ficción de John Carpenter; o 'The Battleship', largometraje protagonizado por Liam Neeson, Taylor Kitsch y Rihanna, basado en el popular juego de mesa de guerra de barcos, entre otros filmes.



LAS SUPERPRODUCCIONES ESTRENADAS EN CINE

Antena 3 emitirá, dentro del acuerdo suscrito, un amplio catálogo de superproducciones estrenadas en cine, como las aclamadas sagas de acción y aventuras 'Fast and Furious' (Vin Diesel), 'La momia' (Brendan Fraser) y 'El Caso Bourne' (Matt Damon), entre otros títulos.



ANTENA 3, REFERENTE CINEMATOGRÁFICO DE LAS TV EN ABIERTO

Antena 3 estrenará en televisión, en abierto, algunas de las principales superproducciones que se verán en las salas de cine de todo el mundo tras los acuerdos cerrados con las principales majors de cine y productoras de televisión más importantes del mercado internacional. Estos acuerdos llevan a Antena 3 a convertirse en referente cinematográfico de las televisiones que emiten en abierto.



El acuerdo con NBC Universal se suma a los alcanzados recientemente por la cadena con Tripictures, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Aurum Producciones, Televisa, RCN y Telemundo.



Gracias al acuerdo con Sony Pictures, Antena 3 posee los derechos de emisión en televisión en abierto y en exclusiva de un gran número de títulos, entre los que destacan 'Ángeles y demonios', 'Karate Kid’, ‘The Tourist’, 'An Education' y 'Come, reza, ama'.



El acuerdo con The Walt Disney Company, permitirá a Antena 3 emitir en exclusiva el cine de estreno de la multinacional. De esta forma, desde principios de este año, la cadena se convertirá en la única televisión en España que estrenará en abierto todos los lanzamientos cinematográficos de los Estudios Disney.



En lo que respecta al acuerdo con Aurum Producciones, Antena 3 adquiere los derechos de emisión en televisión en abierto y en exclusiva de un gran volumen de títulos de la distribuidora. El acuerdo incluye los derechos para la próxima entrega de 'La Saga Crepúsculo: Amanecer I', que llegará a los cines a finales del próximo año.



Por el acuerdo cerrado con Televisa, RCN y Telemundo, Nova obtiene los derechos de emisión de las producciones que estrenen dichas compañías en los próximos dos años.