Ángel Martín se despide de 'Sé lo que hicisteis...' tras cinco años

'Sé lo que hicisteis...' ha terminado una etapa esta tarde. A las 17:10 horas, Ángel Martín, el alma máter de este programa, se ha despedido de sus compañeros y de los espectadores de La Sexta. El noticiero '¿Qué está pasando?' ha sido la última sección que ha presentado en 'SLQH', tras cinco años al frente del programa.



Cuando arrancó, 'SLQH' era semanal y pronto destacó entre la parrilla de la recién estrenada cadena La Sexta, por lo que terminó como programa diario. Junto a Patricia Conde, Ángel Martín "analizaba", desde el fino humor y la ironía que le ha caracterizado durante estos años, el mundo del corazón: los programas, los famosos, los periodistas y colaboradores... Todo. Hasta que llegaron las demandas y prohibiciones.



Entonces todo cambió para 'Sé lo que hicisteis...'. Telecinco fue la primera cadena en prohibirles (al programa y a toda la cadena) que emitieran imágenes de sus programas. Luego vino Telemadrid, Antena 3... Pero el ingenio de los guionistas (entre los que se encontraba Martín) suplió estos reveses y mantuvieron a su fiel audiencia.



Durante el último programa de Ángel Martín, éste ha recibido las llamadas de imitadores de Esperanza Aguirre o de Jorge Javier Vázquez. Y del verdadero Sabina. Con una parodia del programa 'La Caja', un emocionado Ángel Martín ha recordado varias de las imágenes pasadas del programa. Es cuando ha recibido un mensaje de su compañero Miki Nadal: "Ha llegado el día, después de casi 5 años juntos. Yo me quedo que tengo 43 años y sigo haciendo de Karmele. Has dado auténticas clases magistrales de televisión".



Como si del cuento de Dickens se tratara, el presentador ha conocido cuál será su futuro, gracias a la visita de Pepe Macías, que ha guiado al humorista en su viaje al futuro. Lo primero será la colaboración del humorista en 'El club de la comedia', de La Sexta. Años después, se le ve cuidando de su huerto, auténtica razón por la que deja el programa.



Tras presentar su último '¿Qué está pasando?', Patricia Conde ha dejado el plató para que Ángel Martín se despidiera de su audiencia. "Solo voy a decir una cosa. Esto de verte en YouTube llorando no mola. Desde que me fui se ha hablado de que mi marcha es el fin de 'Sé lo que hicisteis...' ¿En serio no estais cansados de equivocaros? Nos vemos". Ángel Martín dixit.