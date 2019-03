Alba Flores habla sobre su infancia: "Mi familia me parecía muy pesada, siempre cantando"

Seguro que te interesa

Alba González Villa eligió el apellido Flores de su abuela Lola como apodo para ser artista. La hija de Antonio Flores se está haciendo un hueco entre las estrellas de televisión más famosas del país.

En una entrevista concedida para Vanity Fair, la actriz se sinceró sobre lo que piensa de su fama, el feminismo y su apellido.

Una tímida Alba escaló poco a poco hasta darse a conocer como Saray, una de las carcelarias más peligrosas de 'Vis a Vis'. Pero sin duda, el papel que la catapultó a la fama fue su personaje, Nairobi, en la serie 'La Casa de Papel', una fama que la propia actriz reconoce que la sobrepasa. "Reconozco que no soy capaz de calibrar el éxito que tiene".

La ficción que es original de Antena 3 está traspasando la frontera nacional. Cuenta con seguidores en Brasil, Italia o Francia, donde también se ha colado en el Museo de Cera de París. Alba sabe que la fama también tiene un lado traicionero, por lo que mide sus opiniones en las redes sociales: "Esa repercusión es un altavoz y son consciente de que las redes se han vuelto muy quisquillosas". Aún así, la actriz alza su voz por las víctimas que no son escuchadas y siente mucha conciencia ante la sentencia de 'La Manada': "Se me encogería el corazón si me callara. Sobre todo porque en esta país, hace no tanto, expresar tus ideas podía costarte la vida, el feminismo es algo intrínseco en mi".

Parece que las cosas para la intérprete van viento en popa, pero no siempre fue así. Flores confesó el duro momento que le tocó vivir cuando era pequeña: "Sufrí racismo en el colegio". La actriz relató que un día en la escuela, una niña se le acercó y le preguntó si era gitana, a lo que ella contestó que sí: "Fue corriendo para decirle a las demás tirad el plato que estamos comiendo comida de gitanos. Vete a saber lo que le contarían en casa". La nieta de Lola Flores explicó que con la fama a la gente se le olvida que "eres gitana", pero insistió en que "España es racista y machista porque esa es la educación que aún recibimos".

Flores se sincero al contar que en su familia "siempre hubo mesas muy grandes, puchero para veinte y personas de distintas culturas, géneros, capacidades, razas o sexualidades". Aunque es muy consciente de sus raíces gitanas, sabe que ha tenido una educación privilegiada: "Ayudo al Secretariado Gitano, aunque tengo claro que mi madre es paya y mi educación privilegiada; así que no puedo reivindicar una lucha que no me pertenece de primera mano. Pero puedo colaborar".

El arte es una vena que le viene de familia, aunque en un principio ella misma se negaba a seguir los pasos de los flores: "No quería ser artista. Mi familia me parecía muy pesada siempre cantando". Aunque Alba contó pocos detalles sobre su vida personal, confesó el tremendo aprecio que le tiene a su padre: "El recuerdo de mi padre es subjetivo y muy particular. Nadie me ha dicho nada malo. Igual dicen que era pesado o que conducía mal, pero eso no es malo".

Está claro que Alba representa "otra generación de Flores" que está dispuesta a seguir descubriéndose a sí misma y de regalarnos más momentos sorprendentes en el mundo del espectáculo.