Los actores de 'Física o Química' celebran por las redes sociales el décimo aniversario del estreno de la serie de Antena 3

¡Cómo pasa el tiempo! Hace ya diez años que Antena 3 emitía el primer capítulo de 'Física o Química' y no hemos sido los únicos en celebrarlo. Javier Calvo (Fer), Maxi Iglesias (Cabano), Gonzalo Ramos (Julio) y Karim El-Kerem (Isaac) han dedicado en sus cuentas de Instagram unas tiernas palabras a la serie que les abrió las puertas al mundo de la televisión.

"Hoy han hecho 10 años del estreno de 'Física o Química'. Y sí, éramos unos bebés. Gracias a esta serie, que me lo dio todo y me lo enseñó todo. A los 16 añitos encontré mi lugar, mi pasión y mi camino. Siempre llevaré a Fer en mi corazón", confiesa Javier Calvo.

"Hace 10 años se estrenaba 'Física o Química', agradecido por la cantidad de gente que nos ha mostrado su cariño por este trabajo, que más que nada, tenía todo nuestro corazón ahí dentro" dice el actor que daba vida a Julio en la serie de Antena 3.

El que más se extendido con su dedicatoria ha sido Maxi Iglesias, parece que entre ensayo y ensayo, el "guardaespaldas" ha tenido un hueco para acordarse de la serie que le catapultó. El actor después de 'Física o Química' ha participado en otros éxitos de Antena 3 como 'Velvet' y 'Los Protegidos':

"Felicidades FoQ!!! Hoy hace 10 años estrenamos 'Física o Química'. Un 4 de febrero de 2008 empezamos un camino que no sabíamos donde iba a parar o lo que nos traería con él (y menos mal.. porque entonces pensar en lo que iba a venir me hubiera vuelto loco con solo 16 añitos...). Un día que ya queda lejos..y al mismo tiempo no tanto..⌛ Gracias a ella creo que hoy estamos donde estamos, la. Mayoría haciendo lo que nos gusta y disfrutando de nuestra profesión.. Personalmente es un orgullo haber contado esas historias y tratar de reflejar los problemas y las inquietudes que puede haber en esa edad..creo que hicimos que mucha gente se sintiera reflejada.. Y el que no, aunque solamente fuera por criticar, también la veía! Gracias también. Una oportunidad así no se vive y pasa todos los días..Así que..Como olvidar ese 4 de febrero ? Gracias FoQ Dejamos huella.. Ouu yeahhh!".

El personaje de Karim El-Kerem fue cogiendo relevancia con el paso de los años, ¿quién puede olvidarse de Isaac?: "Pues 10 años han caído desde que empezamos con Física. Un año de locura junto a @blancaromeroe que abrió nueve más de experiencias irrepetibles. Gracias a todos los que nos seguisteis y nos seguís!".

La última en dedicar unas palabras a 'Física o Química' ha sido Angy Fernández, la actriz que dio vida a Paula Blasco: