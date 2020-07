El actor Miguel Rellán relata su experiencia tras 20 días ingresado por el coronavirus

El actor de series como 'Compañeros' y películas como 'Toc Toc' y 'Tiempo Después', Miguel Rellán, de 76 años, ha querido compartir cómo fue su experiencia previa y durante el periodo de convalecencia por el coronavirus, además de prestar su opinión a las consecuencias que está teniendo esta pandemia para la sociedad.

"Empecé a encontrarme mal, fui a urgencias y a partir de ahí lo tengo todo borroso. No podía levantar siquiera el brazo, era como si me hubieran dado una paliza, aunque estaba convencido de que no me iba a morir", narraba el actor.

"Los hay que piensan que esto significará un antes y un después, pero yo creo que no. Seguirá habiendo gente estupenda y gente que no. Cambiará la economía, empezando por los pequeños negocios que no han podido resistir. Pero cuanto antes pudiéramos olvidarnos de esta pesadilla, mejor. Han sido terroríficas las imágenes del mundo vacío y de quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos", continuaba en una parte del discurso más concienciadora.

Finalmente hacía alusión al aspecto cultural que le pedía su vena artística, para exigir una mayor consideración por esta: "Los gobiernos nunca cuentan con ella. No existe. Sin embargo, durante estos meses había música por todas partes, empezando por el Resistiré del Dúo Dinámico. Y todo el mundo leyendo, o viendo series y películas. En fin, no lo entiendo".