El actor Marius Makon, de 'El Barco', agredido por una mujer al grito de "soy blanca, te puedo matar y no me pasa nada"

Marius Makon acudía a desayunar poco antes de las 7:30 horas a un bar de Móstoles cuando, según ha explicado, otra clienta le recriminaba a gritos: "No quiero negros en el local ni delante mía". Por su parte, el actor de 'El Barco' decidía hacer caso omiso pero esto no se quedo aquí, la mujer le lanzó una botella de cristal a la cara mientras gritaba: "Soy blanca, te puedo matar y no pasa nada".

Makon ha colgado las fotos de la agresión en su cuenta de Twitter mostrando las heridas del ataque de la mujer de 33 años y cuya nacionalidad es de El Salvador: "Cogió una botella de cerveza y me la estampó en la ceja. La sangre empezó a brotar", explica a El Diario, insistiendo en que en todo momento intentó mantener la calma "para no alarmar a la gente de la cafetería, me retiré y me crucé de brazos. La sangre no paraba de salir".

Después de todo lo ocurrido, la dueña del local llamó a la Policía Nacional y a la Municipal, éstos se personaron en el lugar y, mientras detenían a la agresora, fueron testigos de sus manifestaciones que no quería "negros en el local" y "otras aseveraciones y amenazas de muerte evidencian como la lesión fue un elemento instrumental para atacar al actor por su condición de afrodescendiente".

La respuesta de Markus Makon en redes sociales ha querido evidenciar que la violencia no sirve ante estos ataques: "El racismo nunca nos vencerá: amor, amor y amor. Esa chica puede ser lo blanca que quiera, pero en este país hay ley y se aplicará. Esta mujer no representa a la sociedad española. Yo soy español y me avergüenzo de su actitud. Hay gente que se ampara en su color y se sienten mejor que otros".