Demi Lovato asegura haber establecido contacto con extraterrestres

Demi Lovato se encuentra en un momento clave de su vida. Tras declararse persona no binaria, la cantante ha emprendido un proceso de autoconocimiento y aceptación a su propio cuerpo.

Parece ser que el viaje introspectivo no es suficiente, y tras avistar un OVNI, experiencia que le ha "cambiado la vida", se embarca en una aventura junto a su mejor amigo Matthew Scott Montgomery y su hermana Dallas Lovato, en un nuevo programa llamado 'Unidentified with Demi Lovato', donde intentarán explicar estos fenómenos.

Tal y como ha dicho en el tráiler del programa que ha compartido en sus redes sociales, Demi Lovato tuvo "una experiencia loca que me ocurrió en Joshua Tree. Era una luz brillante que se movía de formas extrañas, en las que un avión no lo haría. Mi objetivo es averiguar lo que realmente sucedió". Así, la cantante se pregunta: "¿Y si los extraterrestres no están viajando años luz para visitarnos? ¿Y si ya están aquí esperando a que les tendamos la mano?"

El programa se estrena el 30 de septiembre en Peacock tv donde se podrá ver en streaming. Demi Lovato asegura que "no os queréis perder esto".

No es su único proyecto

La cantante se encuentra envuelta en diversos proyectos que la sacan de su zona de confort, como el rodaje de una serie en la que ha grabado su primera escena de sexo, está también muy implicada en el activismo por los derechos de su colectivo, mientras que lanza nueva música, también tiene un podcast '4D with Demi Lovato' donde confesó que había intentado ligar con la actriz Emily Hampshire, pero la cosa no salió muy bien.

Como podemos ver, Demi Lovato no para de hacer cosas nuevas. Sus fans le apoyan en todo, y están deseando descubrir más detalles acerca de sus avistamientos extraterrestres.

