Cuatro estrena la séptima de House

En esta nueva tanda de capítulos, la rehabilitación de House con el doctor Nolan comienza a dar sus frutos. Por fin ha conseguido enfrentarse a sus miedos e inquietudes para conseguir lo que verdaderamente le importa: Cuddy. Y es que House también tiene corazón. La temporada pasada finalizaba con el acercamiento amoroso entre los dos protagonistas después de que Cuddy decidiera romper con Lucas y confesarle a House todo lo que siente por él. Ahora, en la 7ª temporada ambos tendrán mucho que decirse. Pero no sólo será la relación de House y Cuddy el centro de los nuevos capítulos.

La inesperada marcha de Trece, la vida de Wilson con su ex o la llegada de una nueva doctora al Princeton Plainsboro son algunos ejemplos.

El estreno de esta temporada en EEUU ha reunido a 10,54 millones de espectadores, un dato muy similar al que se hizo al final de la 6ª temporada. El segundo capítulo ha superado los 10 millones de seguidores.

Además de nuevos y complicados casos médicos, la 7ª temporada de "House" contará con la participación de importantes actores. Por lo pronto, los nuevos capítulos cuentan con la incorporación de Amber Tamblyn ("The Unusuals", "General Hospital") como la médico que se une al equipo de House en sustitución de Trece. La actriz norteamericana, que comenzó en "Buffy cazavampiros", se lanzó a la fama gracias al papel de una adolescente que habla con Dios en la serie Joan de Arcadia. Esta interpretación le mereció una nominación a los Globos de Oro.

Otros rostros conocidos que pasarán por los nuevos capítulos de "House" son Candice Bergen (Murphy Brown, Boston Legal) como la madre de Cuddy; Jennifer Grey (Dirty dancing) en el papel de Abbey, la madre de una niña enferma que se deberá enfrentar a una difícil decisión tras descubrir la enfermedad de su hija; la ex mujer de Steven Spielberg, Amy Irving (Alias, Traffic, Deconstructing Harry), que dará vida a una escritora juvenil muy admirada por House y que ha intentado suicidarse; y Alison Stoner (Camp Rock, The Suite Life of Zack and Cody) que interpretará a Della, una paciente. También participarán Matthew Lillard (Scooby Doo, Scream) o el nominado a un Emmy 2010 como Mejor Actor de Reparto por The Good Wife, Dylan Baker (Revolutionary Road, Spiderman 2 y 3, Road to Perdition).