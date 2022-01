Cuando Zendaya mostraba a su familia: Así son los desconocidos padres de la actriz de 'Euphoria'

Zendaya, estadounidense de nacimiento pero con orígenes nigerianos y alemanes, nunca ha renegado de sus raíces. La actriz de 25 años creció junto a sus 5 hermanos en el seno de una familia unida que, a pesar del divorcio de sus padres hace años, siempre han hecho alarde de su amistad y compromiso en el amor de sus hijos. Puedes ver más fotos de la infancia de Zendaya en el vídeo de arriba.

Años atrás, la protagonista de 'Euphoria' compartía numerosas imágenes de su familia, pero según aumentó su fama, los "trolls" o los "haters" hicieron lo propio. Así, en 2015, la actriz tuvo que salir en defensa de sus padres después de que un usuario de Internet criticara sus físicos.

"Te veo preocupado por cómo se ven mis padres, así que te cuento que ellos son las personas más desinteresadas del mundo. Ellos eligieron pasar su vida sin preocuparse por cosas triviales, como la apariencia o esa necesidad de insultar a los padres de las personas en Twitter. Ellos eligieron convertirse en educadores que han dedicado su vida a enseñar y amueblar la mente de las mentes jóvenes y superficiales. Así que, por favor, desconéctate, ve a la escuela, lee un libro y mientras lo haces, mírate al espejo y date cuenta que tu también eres hermoso. Las cosas odiosas que dicen solo surgen de luchas internas", dijo en su momento Zendaya.

Con este alegato definió lo que son sus padres. Claire Stoermer, su madre, ejerció la enseñanza dando clases incluso a su hija e inculcándole la pasión por la interpretación. Su madre no abandonó su puesto como profesora ni si quiera cuando Zendaya se mudó para desarrollar su carrera aun siendo una niña. "Mi padre y yo vivimos en Los Ángeles, pero como mi mamá trabaja de profesora, no pudo renunciar y mudarse con nosotros. Igual la veo unas semanas al mes", tuiteó en 2011 la joven artista.

En cambio, su padre, también profesor, sí renunció a la enseñanza para ejercer como representante de su hija cuando su carrera despegó de la mano de Disney. Kazembe Ajamu Coleman nació con el nombre de Samuel Coleman, pero optó por este cambio al identificarse con sus raíces nigerianas. En 2016 Zendaya tuiteaba esto con total naturalidad: "Mis padres no están juntos desde hace mucho tiempo, no lo sabíais porque lo hemos mantenido en privado. Todavía son amigos".

Por su parte, la madre de Zendaya le ha transmitido enseñanzas que la actriz no dudó en replicarlas cuando les defendió de las burlas. Véase la de no preocuparse por la apariencia de uno mismo ni por las demás. "Mi madre nunca usó maquillaje y creo que ella no lo sabe, pero para mí era muy poderoso que ella no lo hiciera. Pude ver cómo las mujeres son capaces de navegar dentro de esos espacios de belleza y entender que son autodefinidos. Eres igualmente hermosa, sin importar cómo elijas hacerlo", contó en 2019 en una entrevista a Vanity Fair.

Asimismo, según la también cantante, para ella su padre es una de sus mayores referencias, como dejó constante en una publicación en Instagram: "Feliz Día del Padre para mi OG... gracias por tu amor incondicional, tu fuerza inquebrantable, tu protección y tu sabiduría, incluso cuando creo que lo sé todo. Estoy muy agradecida de tenerte como padre".

