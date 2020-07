El repentino fallecimiento de Naya Rivera ha impactado intensamente a los fans de la serie 'Glee', pero sobre todo a sus compañeros de reparto y a los productores. Estos últimos vieron en ella un gran talento y una artista a descubrir. Tanto es, que el personaje de Naya fue adquiriendo protagonismo a medida que pasaban las temporadas, ya que su potencial en actuar, cantar y bailar dejó impresionados a todos.

Un comunicado a The Hollywood Reporter informaba que los productores de la serie Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan han decidido ayudar al hijo de Naya en su futuro profesional creando un fondo para cuando Josey, que ahora tiene 4 años, vaya a la universidad.

"Naya no era un personaje regular cuando la contratamos para 'Glee'. No tenía más que unas pocas líneas en el piloto. Pero no nos llevó más de un episodio o dos darnos cuenta de que habíamos tenido la suerte de encontrar una de las estrellas especiales más talentosas con las que tendríamos el placer de trabajar. Naya podía actuar, podía bailar y podía cantar. Podía acertar en una broma y podría aplastarte con una escena emocional. Podía moverse entre ser aterradora, dura y profundamente vulnerable con facilidad. Era una alegría para escribir, una alegría para dirigir y una alegría para estar cerca", comentaron sobre actriz.

Los productores admiraron la grandeza con la que Rivera interpretó a Santana y la importancia de su personaje y su relación con Brittany, interpretada por Heather Morris, entre la comunidad LGTBI. "Naya entendió lo que Brittana significaba para las muchas mujeres jóvenes que se veían representadas en la televisión por primera vez. Siempre se aseguró de que el amor de Santana por Brittany se expresara con dignidad, fuerza y con intenciones puras. Naya siempre se conmovió con las chicas que se acercaban a ella para decirle cuánto le afectaba el amor de Santana y Brittany. La obligación de Naya hacia ellas —y para todos sus fanáticos— era obvia. Tenía una rara combinación de humildad y confianza infinita en su talento" expresaron en el comunicado.

El fallecimiento de Naya ha conmovido a los tres productores, que más que una actriz la consideraban una amiga, tal y como lo expresaron en el comunicado en el que se percibe la emoción de sus palabras y el inmenso cariño que le tenían a la actriz. Por ello, han decidido mostrar su apoyo a su familia ayudando al hijo de la cantante en su futuro. "Nuestros corazones están con su familia, especialmente con su madre, Yolanda, que era una gran parte de la familia 'Glee' y su hijo Josey. Los tres estamos actualmente en el proceso de crear un fondo universitario para el precioso hijo que Naya quería más que nada".

Los últimos datos de la autopsia practicada al cuerpo de Rivera han concluido que la muerte de la actriz se debió a un accidente al no encontrar "lesiones traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia", tampoco de alcohol ni drogas.

