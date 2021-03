La foto de una adolescente Angy Fernández que nos recuerda más que nunca a Paula, su personaje de 'Física o Química'

Está claro que 'Física o Química' fue la serie estrella para toda una generación de jóvenes. Los espectadores adolescentes se hicieron adultos casi a la par que los alumnos del Zurbarán y ojo, también los propios actores de la ficción. Si lo pensamos, por aquel entonces no solo personajes como Gorka, Ruth, Cabano o Yoli estaban pasando por una de las etapas más cruciales de la vida de cualquier ser humano. Los intérpretes que daban vida a los protagonistas, también se encontraban justo en la transición entre la adolescencia y la edad adulta.

Para algunos, su personaje se convirtió incluso en una prolongación de ellos mismos o al menos eso es lo que parecía… Recientemente, Angy Fernández ha compartido en las redes una fotografía de aquellos años, con la que hemos comprobado que el estilo que lucía la actriz por aquel entonces, se parecía muchísimo al de su personaje en la ficción. Angy interpretaba a Paula, una joven con una forma de vestir muy marcada, que además poseía una clara tendencia hacia el estilo emo.

Es cierto que los gustos de Paula cambiaron con el paso de las temporadas, aunque la que realmente ha cambiado mucho es Angy Fernández. Los cambios de looks se han vuelto una constante en su vida, eso sí. A finales del pasado año, algunos decían que había vuelto a sus orígenes con su nuevo corte… Sin embargo, después de haber colgado en su perfil de Instagram la instantánea que os acabamos de comentar, está claro que el último look con el que nos sorprendió la actriz estaba bastante alejado de su personaje. Si no recuerdas muy bien cuál era la imagen de Angy, así como de su alter ego Paula, solo tienes que pinchar en el video que adjuntamos un poquito más arriba.

