¿Usas la tapa protectora del cepillo de dientes? Ponerla puede ser más antihigiénico de lo que piensas

Los cepillos de dientes suelen estar expuestos por lo general en nuestro cuarto de baño, este es uno de los motivos por los que es imprescindible bajar la tapa del váter antes de tirar de la cadena. No obstante, algunos eléctricos suelen tener un accesorio para dejar los cabezales de los cepillos e incluso algunos manuales suelen traer una pequeña tapa de plástico para cubrir la cabeza del cepillo, no obstante, tapar las cerdas húmedas justo después del cepillado, no es de lo más recomendable.

Uno de los motivos por los que no deberíamos cubrir la cabeza del cepillo con este tipo de tapas protectoras es que no suelen transpirar. Y si el cepillo está húmedo puede ser un foco de posibles infecciones.

Cepillo de dientes | NovaMás

En realidad, este tipo de tapa está más pensada para proteger las cerdas del cepillo cuando lo juntamos con otros elementos por ejemplo dentro de un neceser.

Por lo tanto, la tapa como decimos solo debería usarse para este motivo, proteger el cepillo a la hora de transportarlo de un lugar a otro. Colocar la tapa de plástico tras el cepillado, solo hará que sea un lugar idóneo para la proliferación de bacterias. Además, recuerda que esta tapa también debe lavarse habitualmente y secarla bien. No obstante, recuerda que tanto el cepillo de dientes tradicional, como los cabezales de los eléctricos deben cambiarse pocos meses.