Trucos para volver a conciliar el sueño cuando te levantas a media noche

Después de un largo día, te pones el pijama, realizas tu rutina de higiene facial y te vas a dormir plácidamente. No hay motivo que te haga creer que será una mala noche y no pegarás ojo. Tienes una importante reunión al día siguiente y necesitas descansar bien. Sin embargo, entre el silencio, de repente, aparece un sonido, un mosquito, o tal vez se trata de una pesadilla que te quita el sueño, pero terminas despertándote a media noche.

Entonces, ya no hay nada que logre hacerte dormir. La cabeza comienza a funcionar de nuevo y entras en un bucle donde el sueño no es el resultado final. Especialmente si te obsesionas. Por este motivo, es ideal tener alguna estrategia, método o técnica para evitar que estas situaciones afecten a los compromisos y responsabilidades que tengas al día siguiente. Y como no, NovaMás te va a ayudar con un par de trucos que te permitirán coger el sueño.

Aquí tienes cinco recomendaciones que varios expertos señalaron en The Guardian para recuperar el ciclo del sueño interrumpido:

Organiza tu día antes de ir a dormir

Los expertos recomiendan que hagas una lista de las tareas que realizarás al día siguiente, incluso escribir en un diario todo aquello que has hecho, vas a hacer o sientes. De esta manera, dejarás tus pensamientos a un lado cuando te vayas a la cama y tu cabeza no se pondrá a hacer listas mentales o escenarios imaginarios a media noche. Además, al exteriorizar todo, permitirás que tu cabeza descanse y no le de vueltas a las cosas.

Mucho cuidado con los somníferos

Este tipo de medicamentos puede ser un arma de doble filo. Por un lado, las pastillas te pueden ayudar a dormir, pero también pueden dificultar el despertar y pueden hacer que estés en un estado de mareo durante toda la mañana. Los expertos aconsejan tomar la melatonina en el momento de la interrupción del sueño.

Controla la respiración

No te obsesiones y evita gastar energías en concentrarte en dormir. Hazlo para reducir la hiperexcitación. Realiza ejercicios para desacelerar el organismo y lograr coger el sueño. Respira muy lentamente, la relajación lleva al sueño.

Levántate de la cama

Haz cosas: Lee un libro, mira la televisión o simplemente, disfruta de la tranquilidad de la noche para lograr tener la tranquilidad necesaria para volver a coger el sueño. Incluso, algunos de los expertos recomiendan la masturbación para llegar a lograr relajarte y dormir.

Deja el teléfono móvil a un lado

Una de las principales alteraciones del sueño es la luz azul que contienen los dispositivos móviles. Además, si miras el móvil, puedes caer en la tentación de hacer cosas de tu trabajo, contestar mensajes o cualquier tipo de actividad que ocupará tu atención y te impedirá relajarte y desconectar. Solo hay una opción por la que podrías coger tu teléfono móvil: para ponerte algún pódcast relajante y tranquilo que te ayude a desconectar.