Tiras nasales para dormir mejor que ya usan muchos famosos: ¿de verdad funcionan?

Después de hablar del mouth taping, hoy le toca el turno a otro de esos accesorios que no dejan de aparecer en redes sociales y plataformas de streaming: las tiras nasales. Seguro que ya las has visto más de una vez pegadas en la nariz de algún influencer o famoso. Y no, no es un vendaje ni una herida, se trata de un pequeño adhesivo que promete mejorar la respiración y que se ha convertido en un producto bastante popular.

Ibai Llanos, uno de los streamers más influyentes del momento, ha sido visto en más de una ocasión luciendo una de estas bandas adhesivas en la nariz durante sus directos. Y no está solo. Otros nombres populares como Nil Ojeda o grandes deportistas también las han utilizado en su día a día. Pero, como siempre que algo se viraliza, surge la gran pregunta: ¿de verdad funciona?

Ibai Llanos con una tira nasal | Twitch @ibai

¿Qué son exactamente estas tiras nasales?

Las tiras nasales son adhesivos que se colocan sobre el puente de la nariz y funcionan como una especie de muelle externo que levanta suavemente los orificios nasales, facilitando la entrada de aire. Aunque llevan años en el mercado, inicialmente pensadas para personas con problemas respiratorios o que roncan, en los últimos meses se ven cada vez más en el mundo del deporte.

¿Realmente funcionan?

Uno de los estudios en esta área analizó el uso de tiras nasales en 48 atletas adolescentes durante una carrera de 1000 metros. Los resultados fueron llamativos: se registró un aumento del consumo máximo de oxígeno (VO₂max) y del flujo inspiratorio nasal máximo (PNIF), además de una notable reducción en la sensación de disnea, es decir, la fatiga asociada a la falta de aire.

Por lo tanto, gracias a las tiras nasales los atletas respiraban mejor, se sentían menos agotados y su rendimiento mejoraba.

¿Sirven también para dormir?

Más allá del gimnasio o las pistas de atletismo, las tiras nasales también sirven para mejorar el sueño. Muchos usuarios aseguran que al usarlas por la noche respiran con más facilidad, se despiertan menos y, en algunos casos, incluso reducen los ronquidos debido a que al abrir suavemente las fosas nasales, se reduce la obstrucción del aire y se evita la necesidad de respirar por la boca.

Mujer descansando en el sofá | Freepik

Según especialistas en otorrinolaringología, mejorar la respiración nasal puede favorecer un sueño más profundo, sobre todo en personas que no sufren apnea del sueño, pero sí congestión leve o una obstrucción intermitente de las vías nasales.

Eso sí, es importante tener claro que estas tiras no son una solución médica. Si hay sospechas de apnea u otros tipos de problemas respiratorios, lo mejor siempre será consultar con un especialista.

Las marcas de tiras nasales más conocidas

Si te pica la curiosidad y quieres probarlas, lo más probable es que encuentres tiras nasales en cualquier farmacia o incluso en supermercados y tiendas online. Algunas de las marcas más conocidas y populares son:

Breathe Right

Breathe Right ofrece una gama muy amplia de tiras, pensadas tanto para dormir como para practicar deporte. Sus versiones más populares son las originales transparentes y las extrafuertes (ideal para narices más grandes o con congestión). También cuentan con tiras con mentol o aroma a eucalipto, que aportan una sensación de frescor extra.

Disponible en Amazon por 21 euros.

Tiras nasales Breathe Right | amazon.es

Gudslip

Gudslip cuenta con un tejido elástico transpirable de malla de primera calidad que garantiza un flujo de aire y comodidad óptimos, adaptándose sin esfuerzo a los patrones naturales de respiración. Utilizan un adhesivo hipoalergénico, para brindar una sujeción segura que se adhiere cómodamente a la piel sin causar irritación.

Disponible en Gudslip por 23,95 euros.

Tiras nasales Gudslip | gudslip.com

En general, las diferencias de estas tiras nasales suelen estar en el tamaño, el nivel de apertura que generan y el tipo de adhesivo. Recomendamos empezar con un formato estándar y probar cómo se adapta a tu nariz y a tu rutina.