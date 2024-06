Tapón mucoso: Qué es y qué debes hacer cuando lo expulsas

El tapón mucoso es algo que se va regenerando, que va evolucionando. Me gusta imaginarlo como el corcho en una botella de vino, aunque realmente no tiene una forma concreta… es sólo mucosidad que se va acumulando en el canal del cérvix.

Tiene aspecto gelatinoso y puede ser de una gran variedad de colores: transparente, blanquecino, amarillento, con hebras de sangre o marrón.

¿Para qué sirve el tapón mucoso?

Tiene una función de protección extra para el feto. Durante el embarazo, nuestro cuerpo se encarga de protegerlo al máximo, de todas las formas posibles. Y aunque el bebé ya está bastante bien protegido dentro de la bolsa amniótica, y con un cuello del útero cerrado… el cuerpo genera una protección extra, algo así como para "sellar" el cuello del útero.

¿Cuándo se expulsa el tapón mucoso?

Como os decía, ese tapón va a estar ahí durante todo el embarazo y comienza a expulsarse en las últimas semanas. Esto suele ocurrir cuando el cuello del útero comienza a modificarse con las primeras contracciones en la etapa de pródromos.

En esta etapa, las contracciones del útero comienzan a madurar el cuello: lo vuelven más blando, cambia su posición para alinearlo con la vagina y empiezan a borrarlo poco a poco. En todo este proceso, el cérvix está cambiando sus características y por lo tanto el tapón mucoso que se encontraba dentro puede desprenderse y salir.

¿Cuando se expulsa el tapón mucoso el parto empieza?

Expulsar el tapón mucoso no marca un antes y un después, y no es señal de que el parto se haya iniciado. De hecho, cuando el tapón se desprende del cérvix puede quedarse en las paredes de la vagina, y que no lo veas salir. O puedes ir expulsándolo poco a poco, pensar que es parte de tu flujo y no darte cuenta. Pero es que da igual, esta situación no es igual para todas las mujeres y no es algo significativo.

Que el tapón mucoso se haya desprendido del cérvix, es una señal de que está empezando a modificarse. Pero es que el parto puede empezar en unas horas, ¡o en semanas!. Por eso, está bien que lo identifiques, que conozcas tu cuerpo, pero que le des la importancia que tiene.

¿Qué hay que hacer cuando se expulsa el tapón mucoso?

Realmente nada, no tienes que ir al hospital ni hacer nada especial. Continúa con tu vida normal, puedes hacer todo exactamente igual que hasta ahora. Si, también hacer ejercicio o mantener relaciones sexuales.

Lo que marca el inicio del parto son las contracciones regulares e intensas, no expulsar el tapón mucoso. Por lo que, si crees que ese flujo que has visto hoy en tus braguitas es el tapón pero no hay en tu cuerpo ninguna señal de inicio de parto, sigue haciendo tu vida normal. Disfruta de estas últimas semanas de embarazo, regálate tiempo para ti misma, cuida de tu cuerpo… y espera en calma que el parto quiera empezar.