¿Son seguras las freidoras de aire? La OCU responde

Puede que seas de ese pequeño porcentaje que todavía no se ha decidido a comprar una freidora de aire, quizá, porque no acabes de verle la ventaja al horno, porque creas que su capacidad es limitada, o porque consideres que en la encimera de tu casa no cabe ningún aparato más.

No obstante, es más probable que formes parte de ese alto porcentaje de población que ya tiene una en casa y está aprendiendo a sacarle el mayor provecho.

Seas del grupo que seas, puede que en los últimos días te hayas dado cuenta de que los medios de comunicación se han hecho eco de más de un caso en que la freidora de aire se ha incendiado, se ha recalentado tanto que ha causado pequeñas quemaduras e, incluso, que algún aparato haya ocasionado algún accidente eléctrico de pequeñas dimensiones.

¿Hasta qué punto son seguras las freidoras de aire? ¿Realmente merece la pena comprarme una? ¿Si ya la tengo en casa, cómo son de peligrosas? ¿Cuál es la mejor manera de manipularlas de forma segura?

La OCU da respuesta a estas y otras preguntas en un artículo que ha publicado para que las personas usuarias de este pequeño electrodoméstico encuentren resueltas todas sus dudas. En NovaMás, queríamos trasladaros las conclusiones, para ayudaros a tomar todas las medidas oportunas.

Revisiones de seguridad de la OCU

La OCU revisa que las freidoras de aire cumplan con todas las normas de seguridad y que no tengan ningún fallo en su diseño que pueda hacer a estos pequeños electrodomésticos peligrosos. Estas pruebas se dividen en 3 grandes bloques: seguridad térmica, seguridad eléctrica y seguridad de uso del aparato.

Si un electrodoméstico ha pasado las pruebas de seguridad de la OCU, puedes confiar que comprar y utilizar ese aparato es totalmente seguro y no comporta ningún peligro.

No obstante, con el tiempo y el uso pueden aparecer averías, por ello, aconseja la OCU que cada vez que la enciendas debes observar si todo parece normal: si alguna luz de aviso parpadea, expulsa humo, huele a quemado, está muy caliente por fuera o hace ruidos extraños. Si ese es el caso, lo más recomendable es que la desenchufes enseguida y la lleves al servicio técnico.

¿Cuánto se calientan los aparatos?

La OCU analiza detalladamente las distintas medidas de seguridad térmica de cada uno de los electrodomésticos y miden las temperaturas que alcanzan las partes exteriores de los aparatos que puedes tocar. Las temperaturas máximas dependen del material -los que son de plástico admiten mayor calentura que los que son de metal o cristal- y depende también de la zona concreta que se calienta -asa, lateral, zona funcional, etc.-.

Si se superan los límites el modelo es eliminado por peligrosidad, pero eso no supone que con una freidora de aire segura no pueda ocasionar quemaduras, siempre debes ir con mucho cuidado para no quemarte a la hora de manipularla, como lo harías con cualquier otro electrodoméstico que desprendiera calor.

Medidas de seguridad eléctrica

Las comprobaciones que realiza la OCU en este ámbito se limitan a verificar que todo el cableado ha sido aislado correctamente y que no haya partes eléctricas en tensión accesibles.

Medidas de seguridad de uso

La OCU comprueba que el aparato cumple con una normativa específicamente segura para su manipulación, es decir, que es lo suficientemente estable, robusta y con los comandos claros para su buen funcionamiento.

Consejos de seguridad y utilización

Para cerciorarse del buen uso de estos aparatos y al mismo tiempo, prolongar su vida útil sin correr ningún riesgo, la OCU ofrece una serie de consejos a tener en cuenta: