¿Sigue sucio después de limpiar? Estas cometiendo estos errores

Tener la casa limpia con el mínimo esfuerzo es lo que todo desearíamos. Sin embargo, limpiar puede es un proceso tedioso y que requiere esfuerzo sobre todo si lo que buscamos es una limpieza eficaz. No obstante, puede ocurrir que limpiemos y sin embargo sigamos viendo polvo en los muebles o suciedad en el suelo a pesar de acaba de pasar la bayeta o la escoba. Si esto ocurre es por que seguramente estés cometiendo algunos errores o tengas algunos malos hábitos a la hora de limpiar que impiden que esta sea todo lo eficiente que debería. En el vídeo puedes ver algunos de estos consejos para una desinfección y limpieza adecuada.

Errores al limpiar

En primer lugar, uno error que podemos cometer es no limpiar nuestras herramientas de limpieza antes de usarlas. Es decir, si tu escoba está llena de pelusas, por mucho que la pases, terminarás dejando polvo y suciedad por toda la habitación haciendo que solo muevas toda la suciedad de un lado para otro. Debes limpiarla bien siempre antes de empezar para que tu esfuerzo valga la pena. Y lo mismo ocurre con las bayetas para limpiar el polvo, deben estar limpias o mancharán más que limpiarán.

Otro mal hábito que puede hacer que tu limpieza no sea eficaz es que no sigas un orden concreto a la hora de limpiar. Es decir, no debes pasar la escoba o el aspirador antes de retirar el polvo de los muebles más altos, mesas o estanterías, ya que si no estaremos esparciendo el polvo de estos muebles por el suelo de nuevo y tendremos que volver a limpiarlo de nuevo. Lo ideal es empezar a limpiar desde arriba hacia abajo.

Por otro lado, en cuanto a la limpieza del polvo no es recomendable usar plumeros, ya que estos solo esparcen el polvo a otros lugares, no lo atrapan y por lo tanto tampoco lo eliminan. Lo mejor es usar bayetas y humedecerlas con algún producto de limpieza adecuado para los muebles de la estancia en cuestión para asegurarte de que el polvo quede totalmente atrapado.

Por último y aunque suene un poco evidente, no debes usar la misma bayeta para limpiar toda la casa. Debes tener una para la cocina, otra para el baño y otra para el salón, ya que así lograrás siempre una buena limpieza y evitarás repartir la suciedad y las bacterias de un lado al otro.

