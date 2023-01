El sencillo truco para evitar que tu botella de aceite gotee y se quede pringosa

Es difícil encontrar una casa en España donde no tengan una botella de aceite de oliva. Es un ingrediente fundamental en la cocina mediterránea y casi todas las recetas llevan un chorro de aceite para darle más sabor. Aunque te guste demasiado este producto, está claro que mancha bastante. Por lo que, seguro que cada vez que usas la botella acaba llena de aceite y sucia por todas esas gotas que resbalan. Sin embargo, por mucho que la limpies vuelve a ensuciarse después de unos cuantos usos. No te preocupes, porque, a continuación, te traemos la solución.

Aceite para freír | Pexel

Cómo evitar que la botella de aceite ensucie

Existen diversas maneras, pero hay una en especial que es fácil y sencilla de aplicar. Para evitar la suciedad del aceite en la cocina, solamente necesitas 2 elementos que seguro que tienes en casa: una servilleta de papel y una goma.

Una vez que tengas todos los elementos, debes enrollar la servilleta alrededor del cuello de la botella y así aumentar su grosor. Posteriormente, coge la goma, ponla en la servilleta y dale un par de vueltas para que se sujete y no se caiga.

Aunque el aceite gotee, no te preocupes, porque no pasará más allá de la servilleta y no ensuciará nada más. Una vez que la servilleta esté empapada de aceite solo debes cambiarla por otra y volver a realizar el mismo procedimiento.

Otra posible manera para evitar que la encimera se ensucie es reciclando la tapa de algún recipiente usado anteriormente. Para ello, colócala boca arriba y posiciona la botella sobre ella. De esta forma, si el fondo de la botella se encuentra sucio, no manchará la encimera y las gotas de aceite se quedarán en la tapa.