¿Es saludable beber agua con gas?

Todos sabemos que el consumo de refrescos y bebidas carbonatadas a diario no es bueno. Debemos evitar su consumo y sustituirlo por otro tipo de bebidas, como el agua por ejemplo que es la opción más saludable para hidratarnos. Sin embargo, aunque podamos pensar que el agua con gas también es perjudicial en realidad no es mala para la salud. En muchos países europeos y asiáticos se consume diariamente, mientras que en España poco a poco se está extendiendo, pero no es lo más habitual. El agua con gas es una buena opción para la sed y es una de las opciones más saludables después del agua natural, ya que hidrata el organismo y contiene los mismos nutrientes que el agua mineral: calcio, sodio, cloro, potasio y magnesio.

Chica bebiendo agua | Pexels

Cuáles son los beneficios del agua con gas

El agua con gas, además de hidratarnos, posee numerosos beneficios para el organismo. Esta bebida ayuda a facilitar la digestión, mejora la capacidad para tragar y sobre todo alivia la pesadez de estómago. No engorda porque no tiene calorías y es una buena alternativa a otras bebidas carbonatadas, azucaradas o que puedan resultar perjudiciales para la salud. De hecho, el agua con gas es una de las bebidas más saludables que podemos consumir después del agua mineral.

Dos tipos de agua con gas

Según su origen hay que tener en cuenta que existen dos tipos diferentes de agua con gas. Por un lado, está el agua mineral que ha sido gasificada naturalmente y que está compuesto por ácido carbónico desde su manantial. Y por otro lado, está el agua que posteriormente se le ha añadido gas en el proceso de elaboración.

Además, según su composición mineral se divide en bicarbonatadas, cálcicas, sulfatadas, sódicas, magnésicas o cloruradas, pero eso sí, todas son igual de saludables para nosotros. La única diferencia que tienen se encuentra tanto en el precio como en su sabor. En caso de que tengamos algún problema digestivo, de acidez o gases debemos tener precaución en su consumo y evitarlo.

Aunque el agua mineral sea la mejor opción para mantenernos hidratados también se aconseja beber agua con gas para la gesta diaria necesaria de entre 2 y 3 litros, lo que equivale a 8 vasos diarios.

