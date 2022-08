Rosalía y su meme: ¿Es bueno mascar chicle?

Si has asistido recientemente a un concierto de Rosalía, seguro que has cantado, disfrutado y bailado como una auténtica 'motomami'. Aunque sus excéntricos looks jamás pasan desapercibidos, hay algo en sus actuaciones que ha captado todas las miradas.

En una de sus conciertos, empezó una práctica que ahora la persigue. Rosalía se plantó en el escenario con una pose cargada de poder, una mirada desafiante y lo más destacable: lo hizo mascando chicle. La pose se viralizó rápidamente, los fans se hicieron eco en las redes y mil memes empezaron a circular.

El vídeo de Rosalía mascando chicle que se ha viralizado en redes

Si esto te pasa a ti, puede que te lo tomes a mal, pero Rosalía alardeó de su humor. La artista parece haberse apropiado del gesto y ahora, todos se lo atribuyen. A ritmo de su tema "Bizcochito", la catalana ha compartido en Instagram un vídeo donde aparece mascando chicle fuera del escenario, recreando situaciones corrientes: cocinando, mientras la peinan o después de la ducha.

La acción y su actitud nos contagian su humor, pero esta práctica puede que no sea tan buena como parece. ¿Hasta qué punto Rosalía está dañando su mandíbula mascando tanto chicle?

Es bueno o malo mascar chicle

La respuesta es sencilla: no es malo si se consume con moderación. Como todo, lo mejor es no pasarnos. En este caso, el abuso puede cargar los músculos y articulaciones de la mandíbula, además de tener otro tipo de afectaciones, por ejemplo, pudiendo reducir el esmalte dental. Por ello, se recomienda mascarlo menos de 30 minutos seguidos.

De todas formas, es importante tener en cuenta que el tipo de chicle que consumimos puede llegar a cambiar la respuesta a la pregunta. El azúcar de un chicle normal afecta a la composición de nuestros dientes, por lo que un consumo constante puede ocasionar la aparición de caries. Por ello, lo más recomendable es optar por la goma de mascar sin azúcar.

Qué beneficios aportan los chicles

Ayudan a controlar el hambre

Aunque generamos saliva en todo momento, cuando ingerimos alimentos aumenta la secreción. Por este simple hecho, si consumimos goma de mascar, tanto el sabor como el acto engañan al sistema digestivo. De esta forma, podemos llegar a saciar el hambre puntual que tenemos entre horas y así evitar el picoteo.

Reduces las calorías diarias

Relacionado con el anterior planteamiento, la cantidad de calorías que ingerimos se puede reducir con el simple hecho de mascar chicle durante unos minutos. Según un estudio realizado por la Universidad de Rhode Island, se detectó que los pacientes que mascaron chicle consumieron 67 calorías menos durante el almuerzo. Además, no sintieron la necesidad de compensar esta falta.

Generan saliva

La saliva protege nuestros dientes y es parte de la digestión. Con el mascado, reducimos la acidez bucal y estomacal, gracias a aumentar la secreción salival. Además, limpia la boca de restos de alimentos y suciedad. Por ende, nos ayuda a mantener cierta higiene y a controlar la aparición de caries, aunque eso no significa que debamos prescindir del lavado dental.

Potencian la memoria

Otro estudio llevado a cabo por la Universidad de Saint Lawrance constató que masticar chicle puede ayudarnos a aumentar la capacidad intelectual y a potenciar la memoria, porque la cantidad de sangre que llega al cerebro es superior. Por este motivo, es un acto que podemos llevar a cabo si debemos estudiar.