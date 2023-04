"No te quiero dar un beso, prefiero chocar la mano": Cómo enseñar a poner límites

Sabemos que la crianza respetuosa se basa en construir relaciones saludables y equilibradas. Para ello, es indispensable transmitir a nuestros hijos herramientas que les sirvan a lo largo de su vida para tomar las mejores decisiones sobre sus vidas, más informadas y más conscientes. Es imprescindible que sepan poner límites y respetar los de los demás.

Cómo enseñar a poner límites

Algunos puntos que como padres podemos enseñar a nuestros hijos para que puedan marcar límites personales de manera saludable son:

1. Que sepan reconocer y respetar sus propias necesidades y emociones: Enseñarles a identificar sus necesidades y emociones, y sobre todo, a respetarlas. Esto les permitirá saber cuándo necesitan tomar un descanso, decir “no” o pedir ayuda.

2. Establecer límites claros: Ayudar a nuestros hijos a establecer límites claros y específicos, sobre todo en situaciones que les incomoden o que no les parezcan apropiadas. Enseñarles a expresar sus límites de manera respetuosa, firme y clara desde que son pequeños.

3. Transmitir que se puede decir "no": Enseñar a nuestros hijos a que usen el poder de su voz, desde pequeños, transmitiéndoles que está bien decir "no". Es importante dejarles claro que hacerlo no implica ser egoísta o irrespetuoso con los demás, sino que es una forma de cuidar de nosotros mismos.

4. Respetar los límites de los demás: Enseñarles a respetar los límites de los demás y a no presionar a otras personas para que hagan cosas que no quieren o no se sienten cómodas haciendo.

5. Enseñarles a reconocer su consentimiento: Nuestros hijos deben aprender a reconocer su consentimiento en situaciones que involucran decisiones importantes sobre su cuerpo y su vida. Es nuestra función como padres ayudarles a comprender que ellos tienen ese control y pueden tomar decisiones sobre ello.

Juegos de rol para aprender a poner límites

Para poner en práctica estas herramientas y asegurarnos que nuestros hijos han entendido el mensaje será importante que podamos realizar juegos de rol en el que puedan experimentar y poner en práctica tanto el hecho de decir "no" como la forma de poner límites personales en distintas situaciones.

Por ejemplo: Se puede escenificar una situación en la que llegáis a un lugar y un familiar le insiste en que lo salude con un beso. Entonces, en tu papel le dices: "Recuerda que está bien escuchar a nuestro cuerpo, si eso no te hace sentir cómodo, entonces poedes decir "Tío, mejor nos chocamos la mano"

Practicar este juego varias veces y con distintas situaciones. Recordemos que esta información y conocimiento trasciende a más áreas de su vida, debemos ser conscientes que nuestros hijos comenzarán a darle verdadero valor a su voz. Por eso, debemos estar presentes y seguir acompañando y guiando su andadura en la vida.

En resumen, con estas herramientas podremos enseñar a nuestros hijos a poner límites personales, reconocer su propio consentimiento y el de otras personas, hacer uso del poder de su voz y comunicarse asertivamente. Esto traerá consigo que nuestros hijos logren construir relaciones saludables y equilibradas consigo mismos y con los demás.