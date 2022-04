¿Qué requisitos se deben cumplir para adoptar un niño?

La adopción y el acogimiento son una alternativa para aquellas parejas que no pueden tener hijos o para aquellas parejas homosexuales que quieren ser padres. Pero para poder adoptar o acoger a un niño o niña se deben cumplir una serie de requisitos.

Hemos hablado con Ana Mª Linares, coordinadora general de la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento (CORA), para que nos cuente cuáles son.

¿Cuáles son los requisitos?

Para adoptar o acoger hay que tener más de 18 años, tener residencia en España y haber residido en el país "al menos seis meses en los últimos dos años" -según nos cuenta Linares- y superar las valoraciones de idoneidad. Además, es imprescindible no tener antecedentes penales ni de delitos sexuales.

Para poder empezar con los trámites, tienes que ponerte en contacto con los servicios sociales de tu comunidad autónoma y pedir los documentos oficiales "para hacer el ofrecimiento como familia".

La coordinadora general de CORA explica también que, para una adopción a nivel internacional, hay que seguir los pasos hasta ahora explicados "más lo que exija el país en cuestión con el que se desea tramitar".

En el caso del acogimiento, los requisitos son los mismos que para la adopción.

¿Cuánto suele durar el procedimiento de adopción?

El tiempo que dura el proceso "depende del tipo de ofrecimiento que realice la familia", según Linares. Si la familia decide adoptar un "bebé sano", la espera puede llegar "en el mejor de los casos, y según la comunidad autónoma", a los nueve años.

Los plazos se acortan cuando se solicita adoptar a grupos de hermanos, niños mayores de seis años y cuando la familia "se abre a aceptar patologías de diversa índole". Esto se debe a que "se adecúan mucho más al perfil de los niños y niñas que tenemos en el sistema de protección", aclara la coordinadora general de la entidad.

En el caso de las adopciones internacionales, los perfiles de niños y niñas en adopción son parecidos a estos últimos comentados, ya que las familias de los países de origen que deciden adoptar optan por bebés sanos.

Ana Mª Linares advierte que "cuando las familias creen que adoptan bebés sanos de manera internacional, o no son tan pequeños como dicen sus historiales, o no son tan sanos, o no son huérfanos".

La adopción internacional, cada vez más difícil

Además, apercibe que, en los últimos años, la reducción y el cierre de las adopciones internacionales en varios países se debe a que "cada vez hay más constancia de irregularidades en los procesos de los que los gobiernos son plenamente conscientes".

"La adopción internacional es actualmente residual y la tendencia es a la desaparición completa", comenta Linares.

Esta dificultad en poder adoptar se incrementa en el caso de las parejas homosexuales. En solo una treintena de países se permite la adopción homoparental dentro de su territorio. Y la cosa se vuelve imposible en los países en los que la homosexualidad está penada por ley.

