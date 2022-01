¿Por qué ocurren los déjà vu?

La palabra 'déjà vu' es un término francés que significa 'ya visto', y da nombre a esa sensación que te hace creer que ya has vivido una situación en la que realmente no has estado nunca. Suele ser una sensación muy breve, y alrededor del 70% de la población ha experimentado alguna vez un 'déjà vu'.

Otros expertos también lo califican como un tipo de paramnesia del reconocimiento de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente.​ Básicamente se trata de un suceso que se siente que ya ha sido vivido pero en realidad no. Este fenómeno se puede dar más frecuentemente en situaciones de alto nivel de estrés, ¿alguna vez te ha pasado?

La explicación de lo que sucede cuando experimentamos este 'ya visto', comienza en que nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar la información de tres maneras, según el tiempo que somos capaces de recordarla:

Memoria inmediata : capaz de repetir la información al momento, sin embargo, olvidarse de ello en breves instantes.

: capaz de repetir la información al momento, sin embargo, olvidarse de ello en breves instantes. Memoria a corto plazo : la información perdurará en el cerebro unas horas.

: la información perdurará en el cerebro unas horas. Memoria a largo plazo: la información captada se conservará durante meses e incluso años.

Cuando tenemos un 'déjà vu', se produce una anomalía en el cerebro que hace que lo que está sucediendo en el presente se almacene directamente en la memoria a corto o largo plazo, en lugar de dirigirse directamente a la memoria inmediata.

Y eso, provoca que tengamos la sensación de que lo que estamos viviendo ya sucedió o incluso de haber estado en algún lugar en el que jamás hemos estado previamente, aunque en realidad es nuestro cerebro actuando como si fuera un recuerdo. Seguro que te ha ocurrido alguna vez en algún momento y has experimentado esta sensación, ¡esperamos haber aclarado tus dudas!

