¿Por qué se mancha la ropa en el armario?

Para muchos, uno de los grandes y principales quebraderos de cabeza en las tareas del hogar es la eliminación de algunas manchas específicas a la hora de hacer la colada. Una labor que puede convertirse en una auténtica pesadilla cuando te enfrentas a café, aceite, sangre u otros enemigos de la higiene de tu ropa. Sin embargo, hay otros casos, donde desconocemos la procedencia de esa mancha y entramos en pánico.

Por ejemplo, en ocasiones, suele ser muy habitual llevarnos una sorpresa al abrir el armario para elegir el modelito que nos vamos a poner ese día. De repente, observamos manchas en prendas que habíamos guardado después de pasar por la lavadora y la secadora. No entiendes por qué algunas camisetas que habías lavado, ahora tienen manchas. Entras en pánico e incluso te cuestionas si realmente hiciste la colada en su momento.

No te alarmes. No estás loco ni olvidas las cosas. Sí, la ropa se puede manchar en el interior de tu armario sin necesidad de que la utilices. Seguramente no tengas la culpa, por lo que relájate que desde NovaMás te daremos las razones por lo que ocurre esta situación y el truco definitivo para eliminar estas incómodas apariciones.

Tu peor enemigo

Cuando nos enfrentamos a este problema debemos tener en cuenta que existe un protagonista principal: la humedad. Se trata de uno de los peores enemigos para nuestro hogar, ya que puede dañar algunos objetos de valor o, incluso, afectar a nuestra propia salud. En este caso, la humedad provoca la aparición de moho en la ropa. Un organismo que se caracteriza por el desagradable olor que desprende y la elevada tasa de humedad que necesita para aparecer.

Se trata de un hongo que se reproduce en interiores como los armarios, donde se congrega una elevada tasa de humedad que provoca la aparición de estos hongos. Estos lugares con altas temperaturas y poca ventilación pueden ser un nido de moho y estropear tus prendas con manchas y un reconocido aroma. De esta forma, debemos actuar con rapidez y eliminar estos hongos para evitar que se proliferen y que, incluso, afecte a tu salud.

No obstante, estas manchas en el armario también pueden proceder de otras costumbres no recomendables que algunas personas realizan. Por ejemplo, fumar dentro de habitaciones o espacios con armarios y ropa. El humo y todas las substancias tóxicas que desprende un cigarro pueden ir a parar al interior de estos armarios y, sin ventilación, provocar la aparición de manchas con un tono amarillo. En el caso de los hongos, serían verdes y grises.

El secreto para acabar con ellas

Para empezar, debemos evitar cometer el habitual y tradicional error. Si no hacemos esto, tendremos mucho ganado. No podemos guardar la ropa recién lavada, y aún húmeda, en el interior de los armarios. Su interior contiene poca ventilación y la prenda nunca llegara a secarse, por lo que debemos esperar para guardarla. Sin embargo, existen otros trucos para prevenir la aparición de estas manchas.