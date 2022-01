¿Por qué hay que limitar ciertas verduras de hoja verde a los niños menores de 3 años?

Siempre escuchamos que hay que introducir el buen hábito de comer verduras desde pequeños. Iniciamos con los purés y seguimos poco a poco. Pero no todas las verduras son recomendables en los primeros años de vida. Algunas, como las espinacas, los berros o las acelgas ahora no se recomiendan hasta los 3 años. ¿La culpa? De los nitratos.

Los nitratos son compuestos que se encuentran distribuidos en muchos alimentos, ya que están presentes en el medio ambiente de forma natural al formar parte del ciclo del nitrógeno, aunque es cierto que algunas actividades agrícolas, como el uso en fertilizantes, pueden alterar este ciclo.

La principal fuente de exposición son las verduras y hortalizas. Algunos vegetales, como las espinacas, acumulan los nitratos en las hojas verdes.

El nitrato no es especialmente tóxico, el problema viene cuando se convierte en nitrito. Esto normalmente ocurre por la reducción bacteriana de los alimentos al ser procesados o almacenados. También puede ocurrir en nuestro propio organismo, por acción de la saliva o en el tracto gastrointestinal.

Verduras y nitratos

Las cantidades máximas de nitratos están fijadas en el Reglamento 1881/2006 que establece límites máximos de contaminantes en alimentos que se controlan también gracias a las buenas prácticas agrícolas. Si bien es cierto que la falta de luz influye en la cantidad de nitratos, siendo más elevados en cultivos de invierno o en países del norte de Europa. En cambio, a mayor intensidad lumínica, menor será el contenido en nitratos.

En 2010, la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, concluyó que, si el consumo de estos vegetales no supone un problema para la mayoría de los niños, no se podían excluir los potenciales efectos agudos en bebés de hasta tres años que consumían altas cantidades de espinacas con elevados niveles de nitratos.

Otra conclusión importante de su dictamen fue que el almacenamiento inadecuado de este tipo de verduras -durante largos periodos de tiempo a temperatura ambiente, más aún en puré- aceleraba la conversión de nitratos a nitritos.

Es necesario remarcar que las recomendaciones de restricción de estos vegetales son sólo para los niños de hasta tres años.

¿Cuáles son los potenciales efectos dañinos?

Los nitritos en sangre compiten con el oxígeno para unirse a la hemoglobina produciendo metahemoglobinemia, así que no puede transportar oxígeno.

Los bebés expuestos a muy altas concentraciones (repito: muy altas), pueden llegar a tener el síndrome del bebé azul por la falta de oxígeno que llega a los tejidos. Por eso se recomienda evitar en el primer año de vida e incluir poca cantidad entre 1 y 3 años. Hay muchísimas verduras, podemos combinar cada día sin que adultos y niños se aburran.

¿Cuándo deberían consumir las verduras de hoja verde?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, indica unas tablas con recomendaciones según alimentos y edad:

Espinacas y Acelgas

Se recomienda evitar antes del primer año de vida o no superar los 25 gramos al día en niños de 4-6 meses y no mayor a 35 gramos al día entre 6 y 12 meses. Entre 1 y 3 años, no dar más de 45 gramos al día.

Borraja

La borraja, conocida por sus propiedades diuréticas y depurativas, así como por su uso antivírico, no se recomienda incluirla antes de los 3 años.

Consejos para cocinar verduras

Aparte de evitar ciertas verduras de hoja verde, también es importante saber cómo cocinarlas. El contenido de nitrato se reduce al lavar y cocer las verduras, por lo que es recomendable desechar el agua de cocción.

Una vez cocinadas, las verduras no se deben mantener a temperatura ambiente, ya sea enteras o en puré. Hay que conservarlas en refrigeración si se van a consumir en el mismo día y, si no va a ser así, es mejor congelar.

Las verduras, una prioridad

Los beneficios de comer verduras superan con creces inconvenientes como el que acabamos de explicar y se recomienda su consumo antes que el de muchos otros alimentos, como es el caso del embutido, al que también se le añaden nitratos que se transformarán en nitritos. Así que, si hay que evitar el consumo de un alimento en niños por el temor al efecto de los nitratos, que no sean las verduras.

Ahora ya tenéis la información, en vuestra mano está la decisión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Cómo introducir frutas y verduras en la dieta de los niños.